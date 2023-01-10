在過去網路不興盛的年代，許多人都會在報紙上刊登徵才資訊，甚至一度盛行用詞超嚴厲的「警告逃妻」啟示。律師呂秋遠寫下千字長文，道出當時女性難以傾訴的辛酸，原來，這類廣告的興起，和不平等的夫妻財產制度有關。呂秋遠也藉此呼籲，女性在婚姻中一定要保有能力自主賺錢，否則「想逃也逃不了」。

呂秋遠在個人臉書發文表示，以前報紙的分類廣告可以多到能占據全版，且內容「超級好看」，不少社會新聞都可以從中發現蛛絲馬跡。舉凡身分證遺失、找工廠工人、買賣色情謎片、買賣壯陽藥，無論大小事都能登報，其中最讓呂秋遠關注的，則是「警告逃妻」。

原來，這類廣告從1950年開始出現，內容半文言半白話，為了省錢通常未加標點符號，措詞多半相當嚴厲，常以上對下權力不對等的語氣撰寫，一段呂秋遠分享的「警告逃妻」內容寫著：「受騙結夫妻後知爾並無同心一體創造美滿新家庭之志…爾女弗面獸心忘情背德」。這樣的廣告在1975年最為興盛，因當時台灣代工經濟蓬勃發展，工廠大量聘用女工，女人的生活逐漸不需仰賴男人，越來越多受不了虐待的女人選擇逃家。

呂秋遠解釋，「警告逃妻」的廣告增加除了受傳統思維影響外，主要是1998年以前，民法規定妻子得以老公的住所為居住地，且必須履行同居義務，夫妻財產制更是偏向男性，婚姻中累積的財產都是夫家的，徹底的貫徹了：「你的是我的，我的還是我的」的父權鴨霸精神，直到1985年民法陸續修改後，才讓女生從「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」的陋規解脫，「警告逃妻」廣告也隨之逐漸消失。

「況且這種啟事如果出現在2023年，恐怕涉及加重誹謗、個人資料保護法、家庭暴力防治法等等議題。」呂秋遠認為，時至今日，反倒是刊登啟事的老公會成為被告。

文末，呂秋遠總結，「權利從來不是從天上掉下來的」，台灣女性的平等待遇，是經過許多前人的努力而來，同時也強調女人即使領基本工資，都要有自主賺錢的能力，「最怕的是，自己沒辦法賺錢，你連逃都逃不了」。

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