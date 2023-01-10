九合一選舉民進黨慘敗後，行政院長蘇貞昌辭職走人終於有譜？今(10日)傳出蘇已在打包收拾行政院辦公室物品；據《CTWANT》報導，蘇貞昌明(11)日將會跟總統蔡英文正式提出辭呈，結束將近4年的閣揆任期。針對外傳蘇貞昌明將向蔡英文請辭一事，總統府發言人張惇涵今晚間表示，他沒有新的回應，內閣改組議題，答案跟之前一樣，有定案就會報告，大家不用過度臆測。

《CTWANT》報導指出，民進黨九合一敗選後，原要負最大政治責任的蘇貞昌遲遲不下台，仍企求持續執掌政院，然而各派系要角皆釋出，「只要蘇留任，就難以共事」的想法，導致蘇貞昌和蔡英文相當尷尬。

有民進黨立委就曾表示，2018年11月24日民進黨地方選舉慘敗，時任閣揆的賴清德不只負起政治責任請辭，更在同年的12月7日就召開「說明選後檢討結果」記者會，提出相當完整的檢討內容，這才是真心反省負責。

針對蘇揆請辭一事，總統府發言人張惇涵今(10日)晚間表示，他沒有新的回應，內閣改組議題，答案跟之前一樣，有定案就會報告，大家不用過度臆測。