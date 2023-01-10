台灣珍珠奶茶的美食文化已在許多地方落地生根。大陸一位19歲男子近日因為腰部不適前往醫院掛號，照完X光後，醫師發現男子腹部竟有一顆顆不明物體，一問之下才知道，可能是男子前一天喝珍奶時，完全沒有嚼、直接吞下肚，剛好那個珍珠又不是純天然的食物，所以全部卡在肚子裡！

據《都市快報》報導，浙江省杭州市桐廬縣的男子日前因為腰不舒服前往就醫，照完X光片後醫師卻是疑惑不已，原來男子的腸胃竟然出現一顆一顆的不明圓球，讓醫師完全摸不著頭緒，直到男子透露前一天喝了珍奶，才分析出可能的病因。

男子的X光片可以看到一粒粒的珍珠。（翻攝自都市快報微博）

醫師表示，「昨天吃的東西，今天一顆一顆的還在胃裡、腸裡，這是多少『膠』合成的食物呀」，判斷店家的珍珠加了很多添加劑、合成劑而非純天然食品，所以才會吃出一大堆毛病。醫師建議，成年人消化好一點，但若是小孩子腸胃蠕動慢，嚴重的話可能會出現腸阻塞。

對此，許多網友紛紛回應，「誰能忍住不把珍珠嚼一下啊？」、「確定不是塞進去的？」、「蚌精」、「生吞啊？喝珍珠奶茶不就為了嚼珍珠嗎？」、「感覺可以在他肚子裡下五子棋了」。