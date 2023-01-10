副總統賴清德一直被外界看好可代表綠營出戰2024，且近期正為黨主席選舉四處舉辦黨員說明會。對此，前立委沈富雄今（10）日就表示，距總統大選只剩一年，賴清德有5大難題必須克服，而這十分不易。有網友直言：「賴清德黨內垃圾都清不乾淨，還談大選，想的美噢！」沈富雄卻回應「垃圾不是一件一件的清，要有人登高一呼，垃圾瞬間消失」，引發討論。

沈富雄今（10）日在臉書發文，說明他認為賴清德面臨的五大困境依序是：一、在綠營板塊萎縮、桃竹潛在弊案及台南黑金夾擊之下，民調要在短期內呈Ｖ型翻轉，進而取得大位，是一空前大挑戰，賴清德面對的是典型的政權末期症候群；二、基層的反彈聲音與側翼一模一樣，難怪民進黨的各種檢討報告中，無人敢觸及側翼，怎麼種、怎麼栽、怎麼收穫，側翼與基層都是民進黨豢養長大的，現在來到頭痛時刻。賴面臨這些責難，凡夫一個，沒有肩膀。

三、「抗中保台」轉型為「和平保台」論述困難，目前的講法是「和平」是目的，「抗中」是手段，十分牽強；四、2023年是經濟衰退年，人民的消費能力倒退，投票的心情不會好；五、對手「侯X配」的力道超強，這是賴清德屋漏偏逢雨，運氣不好。

沈富雄直言，賴清德不能說已經無望，但舉步維艱，尤其前三項完全是內因性的困境，「敵人就是自己，怪不得任何人」。此篇文章一發出後，許多網友紛紛留言表示「一定要換，貪腐嚴重」、「所有累積的罪行都是蔡英文一手所造成，唯有下架才能整頓」，甚至有人直呼「賴清德黨內垃圾都清不乾淨，還談大選，想的美噢！」而沈富雄則回應，「垃圾不是一件一件的清，要有人登高一呼，垃圾瞬間消失」。