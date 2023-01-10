九合一選後有數個縣市政黨輪替，其中新科新竹市長高虹安開挖「大祕寶」，進一步揭露新竹棒球場更多土方缺失。國民黨台北市議員徐巧芯10日在《大新聞大爆卦》節目強調，就像關埔國小沒有操場，民進黨執政的縮影就是林智堅、新竹棒球場，外面弄得漂漂亮亮的，內裡「垃圾鬼」。

「父母會願意讓孩子去上沒有操場的學校嗎？」徐巧芯表示，像台北市有很多國小因為校舍老舊在更新，父母都會擔心在更新的過程操場不能使用，是否小孩的受教權會受到影響？更何況在新竹一個全新的國小沒有操場，花這麼多錢，新竹市民能夠接受嗎？

徐巧芯說，如果不是因為選舉政黨輪替，他們還說這個學校很棒、很優質、蓋得很好、領了多少的獎。林智堅的政治生命已經結束了、不用談他，但其實林智堅是民進黨的整個縮影，什麼縮影呢？外面漂漂亮亮的，內裡「垃圾鬼」，就是這樣子，跟新竹棒球場一個樣。

「哪一次民進黨的文宣不是做得很漂亮給你看？做什麼圖卡、文宣，網軍側翼一大堆。」徐巧芯指出，但是去看內容，有很大一部分都是騙人的，做得不好的事情，找一大堆藉口跟理由，包裝得很漂亮。所以民進黨是一個非常會包裝，但是不會做事的政黨，林智堅就是這個縮影。

徐巧芯強調，林智堅就是整個民進黨的縮影，他會用擺拍，把外面弄得漂漂亮亮的。高雄現在也是這樣子，辦演唱會外面都弄得很漂亮，可是真正的基礎建設，真正的治安問題解決了嗎？人民真正會被影響到生活的困難解決了嗎？所以李四川當台北市長以後，所有路面開始做整平，這是真正跟人民生活相關的事情。所以不要再相信民進黨那一套，弄得國小漂漂亮亮的樣子，「我們要的是一個不會漏水的國小，用合理的預算建構的國小，要一個有操場的國小，民進黨給我們這些真的很困難嗎？」