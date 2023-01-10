有輛轎車未打方向燈竟然直接「右切」要超車，就把一旁的腳踏車騎士撞倒在地。

摔好大力我的天！日前在嘉義市東區林森東路與維新路口發生一起擦撞車禍，有名腳踏車騎士行經該路口時，被後方1輛要超車轎車擦撞，該轎車未打方向燈，並直接右切，導致與該騎士擦撞，並且重摔在路上，而拍下整起車禍的車輛也趕緊煞車，並擋在騎士前方，以免該騎士再次受到撞擊。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段14秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於嘉義市東區林森東路與維新路口，從畫面中可見，前方有輛腳踏車騎士加快速度要經過該路口，然而，卻有1輛轎車要超車未打方向燈，便直接向右切並跨越分隔線，該腳踏車騎士疑似與轎車發生擦撞，騎士整個人重摔在地面，而拍下畫面的後方車輛趕緊煞車停下，並擋住後方車輛，以免騎士在遭到其他車輛碰撞，該騎士重摔在地後，趴在地上神情痛苦；該頻道也在標題寫下「轎車阿北下車第一句：為什麼不騎旁邊一點」。

影片一出，網友罵翻紛紛留言表示「老害正常發揮」、「摔好大力我的天」、「小車真的超可憐，直行還沒有路權？」、「告他，讓他繳罰單跟上法院判刑」、「應該騎中間一點,讓阿北看的到」、「很痛喔」。