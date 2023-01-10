台灣知名炸物品牌「派克雞排」深受消費者喜愛，去（2022）年5月不敵原物料上漲，每塊雞排漲為80元，不料近日有鄉民聲稱，發現派克雞排竟然又調漲為95元，讓他覺得很傻眼，直說「會不會太扯了？」不過業者對此喊冤，表示目前雞排的門市定價仍為80元，95元應是網路外送平台價格。

原PO在PTT八卦板以「派克雞排漲到95會不會太扯了？」為題發文，表示某天晚上突然想吃雞排，不料竟發現派克的菜單上寫著「脆皮雞排95元」，讓他相當無法接受，直說：「我記得去年才80還75吧？突然漲到95到底是有什麼問題啦！」

貼文曝光後，引發鄉民熱烈討論，留言狂酸：「笑死！吃雞排也是財富自由」、「還不如吃雞排便當」、「扯耶，我高中吃也才60」、「貴爆」、「漲成這樣太誇張了吧」、「挖X！我還在4-50元的印象」、「我還以為倒光了，就當稀有品吧」。然而，也有網友指出，似乎每一家店的價格不太一樣，「我家這邊還是賣80元」。

根據《NOWnews》報導，派克雞排創始人李姓老闆對此喊冤，表示近期根本沒有發布任何漲價的資訊，目前雞排的定價統一為80元，還有部分店家75元，推測該網友分享的照片，應是網路外送平台的價格，他強調，深知民眾生活也不好過，目前沒有漲價的打算。