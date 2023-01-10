新竹市政黨輪替後，工程爭議連環爆，新科新竹市長高虹安開挖新竹棒球場，發現150多項缺失引發討論，「大祕寶」熱議不停歇。民眾黨台北市議員林珍羽10日在《新聞大白話》節目指出，天母棒球場做刨土、挖土都有攝影師攝影，新竹棒球場卻做不到，應該感到丟臉的前市長林智堅如何撇清責任。且選前檢調不斷追打高虹安60萬元的助理費案，與林智堅新竹棒球場12億相比，她呼籲檢調用同樣標準辦案，勿淪為執政黨打手。

「連國際勘場的人都說這土覺得怪怪的，我們來放水檢測看看。」林珍羽指出，結果積水要30分鐘才可以消退，這是我們台灣球場的品質嗎？就拿天母棒球場來說，從刨土、挖土、不同層面，全部通通都有攝影師攝影，新竹市做不到嗎？還讓蔡英文總統來替你開這個球，丟臉吧？你還辦了兩場球賽，毀了一個國手，林智堅沒有責任嗎？

林珍羽強調，就拿這次的案件來看，高虹安大家一直說她60萬的案子，但是林智堅是12億！「從60萬跟12億就能看出我們台灣的檢調，一國兩制！」台灣的檢調現在是一國兩制，高虹安你們是八條路全面搜索她。請問一下，新竹棒球場已經成案5個月了，你們辦到哪裡去？

「你們有沒有用同樣的標準去辦這個12億的案子？」林珍羽直批，「如果沒有，台灣的檢調，你們就是政治打手，你們就是執政黨的打手！」