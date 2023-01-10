旅荷大鍵琴家許舒堯擔任策展人，規劃大鍵琴音樂節，透過一系列音樂會和講座活動，解析記載了近三百首早期鍵盤樂作品的《斐茲威廉琴書》，帶大眾親近大鍵琴這項古老的樂器。（許舒堯提供）

旅荷大鍵琴家許舒堯擔任策展人，規劃大鍵琴音樂節，透過一系列音樂會和講座活動，解析記載了近三百首早期鍵盤樂作品的《斐茲威廉琴書》，帶大眾親近大鍵琴這項古老的樂器。

許舒堯表示，音樂節的主要構思主要是以多元面項讓觀眾體驗並理解《斐茲威廉琴書》中收錄的文藝復興鍵盤音樂之美。因此除了第一個周末在極富禪思的草山玉溪舉辦，接下來在台大場次的設計更加的多元。

1月11日開始連續有荷蘭大鍵琴家彼得-揚．貝爾德（Pieter-Jan Belder）和微光古樂集合作演出的「明與暗的微光Chiaroscuro」十六世紀室內樂、由許舒堯主講的「What is a virginal？鍵盤樂器大觀園」，以及由旅美大鍵琴家陳瑋若擔任演出的講座音樂會「斐茲威廉中的流行歌曲」。

1月14日一整天則有馬拉松接力的四場次，包含許舒堯、大鍵琴家蔡佳璇，還有彼得-揚．貝爾德的三場獨奏會，以及與台中古典音樂電台吳家恆的現場訪談與即興演奏。將動用四台仿古鍵盤樂器，讓觀眾可以同時體驗不圖樂器的音色。演出從本周三至周六，將在台大藝文中心雅頌坊登場。