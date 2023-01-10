北美領袖峰會預計1月9日至11日在墨西哥市召開，移民、安全與供應鏈為美加墨領袖本次會談的核心議題。

美國總統拜登和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），9日將與墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）共進晚餐，三位領袖預計在10日展開會談，這是自2021年稍晚以來的首場北美領袖峰會。自《美墨加貿易協定》（USMCA）簽署以來，三國致力化解貿易歧見。

拜登9日先與歐布拉多舉行雙邊會議，美國白宮透過聲明稿表示，兩國總統討論強化經濟合作關係，打擊非法毒品交易，以及共同處理邊境非法移民人數激增的問題。雙方還討論到推動邊境半導體製造投資獎勵。

歐布拉多敦促美國加強區域投資，並整合經濟議程，以提升供應鏈的韌性。拜登表示，期望創建更好的未來，同時強調，過去15年來美國挹注巨資投資美洲地區。

拜登在出訪墨西哥途中，8日先在德州邊境城市埃爾帕索（El Paso）稍作停留，視察美洲大橋入境口岸（Bridge of the Americas Port of Entry）的邊境管制作業，和參訪當地的移民服務中心，這是拜登上任以來首度訪問南方邊境。

拜登內閣處理邊境議題的方式，在過去兩年來飽受兩黨議員批評。根據美國海關暨邊境保衛局（CBP）數據，截至去年9月止的上個財年，美國邊境巡邏隊逮捕220萬名移民非法跨越邊境，數量創下新高紀錄。

美墨總統亦承諾採用創新的手法，降低非法移民人數。歐布拉多樂見美國增加部分南美國家人民的工作簽證數量，此舉有助降低穿越墨西哥北上的非法移民人數，「相信這項政策能帶來效果」。

另據熟知內情人士表示，杜魯道將藉本次領袖峰會，吸引外資到加拿大打造電動車供應鏈。