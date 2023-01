北美領袖峰會預計1月9日至11日在墨西哥市召開,移民、安全與供應鏈為美加墨領袖本次會談的核心議題。

美國總統拜登和加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau),9日將與墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)共進晚餐,三位領袖預計在10日展開會談,這是自2021年稍晚以來的首場北美領袖峰會。自《美墨加貿易協定》(USMCA)簽署以來,三國致力化解貿易歧見。

拜登9日先與歐布拉多舉行雙邊會議,美國白宮透過聲明稿表示,兩國總統討論強化經濟合作關係,打擊非法毒品交易,以及共同處理邊境非法移民人數激增的問題。雙方還討論到推動邊境半導體製造投資獎勵。

歐布拉多敦促美國加強區域投資,並整合經濟議程,以提升供應鏈的韌性。拜登表示,期望創建更好的未來,同時強調,過去15年來美國挹注巨資投資美洲地區。

拜登在出訪墨西哥途中,8日先在德州邊境城市埃爾帕索(El Paso)稍作停留,視察美洲大橋入境口岸(Bridge of the Americas Port of Entry)的邊境管制作業,和參訪當地的移民服務中心,這是拜登上任以來首度訪問南方邊境。

拜登內閣處理邊境議題的方式,在過去兩年來飽受兩黨議員批評。根據美國海關暨邊境保衛局(CBP)數據,截至去年9月止的上個財年,美國邊境巡邏隊逮捕220萬名移民非法跨越邊境,數量創下新高紀錄。

美墨總統亦承諾採用創新的手法,降低非法移民人數。歐布拉多樂見美國增加部分南美國家人民的工作簽證數量,此舉有助降低穿越墨西哥北上的非法移民人數,「相信這項政策能帶來效果」。

另據熟知內情人士表示,杜魯道將藉本次領袖峰會,吸引外資到加拿大打造電動車供應鏈。