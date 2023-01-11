國民黨籍新北市長侯友宜近期在2024總統大選民調遙遙領先，超過綠營的副總統賴清德和民眾黨主席柯文哲。精神科醫師沈政男10日在臉書發文表示，民進黨已經形成了不想聽不同意見的風氣了，但副總統賴清德對上侯友宜恐無勝算，藍營都有人推薦把柯納入2024民調，他呼籲賴清德也應該盡快修補和柯的關係。

沈政男指出，民進黨這幾年來已經形成了不聽異見的風氣，在黨內黨外都是如此。他質疑，民進黨能有多少能耐？能為台灣想出多少好辦法？怎麼會一天到晚想要封殺別人的不同意見？最後光靠意識型態的一招半式就要在廟堂之上，在輿論裡混日子，民進黨這次的九合一敗選就是一個警訊。

對於國民黨有人建議把柯文哲納入2024總統初選民調，沈政男建議賴清德，「應該趕快修補民進黨與柯文哲的關係，」怎麼還能放任那些側翼胡亂攻擊。他更怒批，現在連綠營自己的黨員批評了同黨的人，竟然就有人提議要把他們趕出去，「敵對政黨看了，恐怕都要偷笑」。

沈政男呼籲，當代民主政治的科學方法是，「不管你是賢臣或小人，我都願意聽你講看看，也聽反對的人講看看，然後做出我自己的判斷。」賴清德2024想選贏，最好的辦法就是，「多多傾聽，真誠溝通，相信集體智慧。」