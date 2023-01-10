台北101第88樓「天空興波 Simple Kaffa Sola」將於1月17日起試營運，帶來高空咖啡五感體驗。（台北101提供）

台北101大樓事業處營運長劉家豪（右）與世界咖啡師大賽冠軍吳則霖（左）。（台北101提供）

天空興波推出限定咖啡調酒、甜點等，也預計吸引國內外觀光客登高體驗。（台北101提供）

覺旅咖啡Journey Kaffe，去年12月中起於新光三越信義新天地A4開幕新店。（新光三越提供）

覺旅咖啡Journey Kaffe百貨首發店，開放式廚房可清楚看到食物的製作。（新光三越提供）

來自澳洲雪梨的全球知名咖啡品牌「Ten Thousand」，亞洲首店已於去年12月中在微風南山開幕。（Ten Thousand Coffee提供）

Ten Thousand Coffee台灣使用與澳洲、紐約相同的原版菜單，並推出台灣限定品項。（Ten Thousand Coffee提供）

信義區百貨新進駐多家美型咖啡館，其中台灣知名咖啡冠軍－吳則霖的「興波咖啡」，第4家店登高來到台北101的88樓，配合高空雲霧美景，打造世界級的咖啡五感體驗，將於1月17日起試營運；另來自澳洲的知名精品咖啡「Ten Thousand Coffee」去年底也進駐微風南山，及不限時人氣咖啡廳「覺旅咖啡」，也在新光三越A4開幕百貨全新概念店，訴求每個座位皆有插座。

由2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍－吳則霖所創立的「Simple Kaffa興波咖啡」，曾獲得國際觀光網站評選為「世界最佳咖啡館」，也榮獲「全球50間最棒咖啡館」第1名殊榮。現歷經籌備3年，第4家分店座落於台北101第88樓，打造「天空興波Simple Kaffa Sola」，能俯瞰台北日夜美景，提升咖啡五感體驗，將吸引國內外觀光客朝聖。

台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，這回是世界級的咖啡，結合世界級的地標，為此也特別將88樓的空間重新改裝，未來88樓除了天空興波外，還會有可對外租借的場地空間「SPACE 88」，預計在今年4月對外發表。

吳則霖表示，位於台北101的「天空興波」店，定價因考量有隱藏性的成本，若同品項的咖啡，也會較華山旗艦店貴出20～30元，不過101店有許多限定的咖啡調酒，將會以88樓外面的風景變化為主題，去製作不同的限定飲品，也因考量客人排隊等候，用餐時間將限制90分鐘。今年除了既有4家店外，預計還會於桃園機場、桃園高鐵，及新光三越位於東區的Diamond Towers，開設外帶店型。

另一方面，以餐食為著名、不限時的插座咖啡廳「覺旅咖啡Journey Kaffe」，去年12月中開幕百貨首發全新概念店，進駐新光三越台北信義新天地A4，打造開放式廚房的設計，且每個座位都設有插座。新光三越觀察，覺旅咖啡開幕以來，餐期時很受上班族歡迎，中午用餐時間也約9成滿，因咖啡廳結合輕食的商品概念，故很受年輕女性客群歡迎。

而從澳洲雪梨發跡的知名咖啡「Ten Thousand Coffee」，經過紐約曼哈頓展店後，首次於去年12月8日，在台北艾妥列微風南山開幕，也是首次在亞洲市場展店，「Ten Thousand Coffee」台灣使用與澳洲、紐約相同的原版菜單，並推出台灣限定品項－焙茶奶霜咖啡，其中最受歡迎的飲品有黑咖啡，維也納咖啡等，和多種奶油基底的可頌麵包，開幕以來每日皆有排隊潮。