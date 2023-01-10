台北101第88樓「天空興波 Simple Kaffa Sola」將於1月17日起試營運，帶來高空咖啡五感體驗。（台北101提供）
台北101第88樓「天空興波 Simple Kaffa Sola」將於1月17日起試營運，帶來高空咖啡五感體驗。（台北101提供）
台北101大樓事業處營運長劉家豪（右）與世界咖啡師大賽冠軍吳則霖（左）。（台北101提供）
台北101大樓事業處營運長劉家豪（右）與世界咖啡師大賽冠軍吳則霖（左）。（台北101提供）
天空興波推出限定咖啡調酒、甜點等，也預計吸引國內外觀光客登高體驗。（台北101提供）
天空興波推出限定咖啡調酒、甜點等，也預計吸引國內外觀光客登高體驗。（台北101提供）
覺旅咖啡Journey Kaffe，去年12月中起於新光三越信義新天地A4開幕新店。（新光三越提供）
覺旅咖啡Journey Kaffe，去年12月中起於新光三越信義新天地A4開幕新店。（新光三越提供）
覺旅咖啡Journey Kaffe百貨首發店，開放式廚房可清楚看到食物的製作。（新光三越提供）
覺旅咖啡Journey Kaffe百貨首發店，開放式廚房可清楚看到食物的製作。（新光三越提供）
來自澳洲雪梨的全球知名咖啡品牌「Ten Thousand」，亞洲首店已於去年12月中在微風南山開幕。（Ten Thousand Coffee提供）
來自澳洲雪梨的全球知名咖啡品牌「Ten Thousand」，亞洲首店已於去年12月中在微風南山開幕。（Ten Thousand Coffee提供）
Ten Thousand Coffee台灣使用與澳洲、紐約相同的原版菜單，並推出台灣限定品項。（Ten Thousand Coffee提供）
Ten Thousand Coffee台灣使用與澳洲、紐約相同的原版菜單，並推出台灣限定品項。（Ten Thousand Coffee提供）

信義區百貨新進駐多家美型咖啡館，其中台灣知名咖啡冠軍－吳則霖的「興波咖啡」，第4家店登高來到台北101的88樓，配合高空雲霧美景，打造世界級的咖啡五感體驗，將於1月17日起試營運；另來自澳洲的知名精品咖啡「Ten Thousand Coffee」去年底也進駐微風南山，及不限時人氣咖啡廳「覺旅咖啡」，也在新光三越A4開幕百貨全新概念店，訴求每個座位皆有插座。

由2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍－吳則霖所創立的「Simple Kaffa興波咖啡」，曾獲得國際觀光網站評選為「世界最佳咖啡館」，也榮獲「全球50間最棒咖啡館」第1名殊榮。現歷經籌備3年，第4家分店座落於台北101第88樓，打造「天空興波Simple Kaffa Sola」，能俯瞰台北日夜美景，提升咖啡五感體驗，將吸引國內外觀光客朝聖。

台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，這回是世界級的咖啡，結合世界級的地標，為此也特別將88樓的空間重新改裝，未來88樓除了天空興波外，還會有可對外租借的場地空間「SPACE 88」，預計在今年4月對外發表。

吳則霖表示，位於台北101的「天空興波」店，定價因考量有隱藏性的成本，若同品項的咖啡，也會較華山旗艦店貴出20～30元，不過101店有許多限定的咖啡調酒，將會以88樓外面的風景變化為主題，去製作不同的限定飲品，也因考量客人排隊等候，用餐時間將限制90分鐘。今年除了既有4家店外，預計還會於桃園機場、桃園高鐵，及新光三越位於東區的Diamond Towers，開設外帶店型。

另一方面，以餐食為著名、不限時的插座咖啡廳「覺旅咖啡Journey Kaffe」，去年12月中開幕百貨首發全新概念店，進駐新光三越台北信義新天地A4，打造開放式廚房的設計，且每個座位都設有插座。新光三越觀察，覺旅咖啡開幕以來，餐期時很受上班族歡迎，中午用餐時間也約9成滿，因咖啡廳結合輕食的商品概念，故很受年輕女性客群歡迎。

而從澳洲雪梨發跡的知名咖啡「Ten Thousand Coffee」，經過紐約曼哈頓展店後，首次於去年12月8日，在台北艾妥列微風南山開幕，也是首次在亞洲市場展店，「Ten Thousand Coffee」台灣使用與澳洲、紐約相同的原版菜單，並推出台灣限定品項－焙茶奶霜咖啡，其中最受歡迎的飲品有黑咖啡，維也納咖啡等，和多種奶油基底的可頌麵包，開幕以來每日皆有排隊潮。

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