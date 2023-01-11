61歲香港資深女星陳秀雯，年輕時擁有亮麗外表和優美歌喉，1979年演唱《武俠風流》同名主題曲出道後，一路受到亞視力捧，先後在《驟雨中的陽光》、《遊俠張三豐》擔任女主角，創下亮眼收視紀錄，後來1983年風光出嫁演員老公林國雄，成為了眾人眼中的金童玉女，萬萬沒想到，這段28年的婚姻卻深深打擊了她。

嫁人後淡出螢光幕的陳秀雯，把重心擺在家庭，不過，盛傳林國雄結婚後，不僅常伸手跟她要錢，還沉迷於佛法，好在1987年陳秀雯懷孕，老公才打消出家的念頭，決定進軍房地產事業，向妻子借了一筆創業基金。之後，陳秀雯產後復出，不僅深受觀眾喜愛，還獲得多項大獎，反觀林國雄經商多年頻頻失敗，不但虧掉本錢，欠了一屁股債，甚至被騙錢，原因是僧侶朋友稱想成立佛教大學，林國雄給了對方1千萬港幣(3897萬新台幣)，對方卻私自捲款而逃。

後來，陳秀雯的媽媽罹癌過世，親妹陳加玲公開批評林國雄是「縮頭烏龜，把姐姐當搖錢樹」，更放話再不離婚要斷絕姊妹關係，林國雄才現身表示惹了這麼多禍，願意放手讓陳秀雯自由，最後陳秀雯才忍痛簽字離婚。

陳秀雯後來轉行接觸香氛行業，並非一定要重返演藝圈。(圖/陳秀雯 微博)

2012年她偶然接觸了香氛產業，並投入了大量心思學習，最終轉型成為一名香氛治療師，如今的陳秀雯已多年未拍戲，好在粉絲能透過社群得知近況，8日她上傳今年首篇貼文，祝福大家身體健康，並PO出近況照，可見到留著短髮的她，皮膚紅潤、有光澤，還對鏡頭開心比YA，似乎心情相當不錯。