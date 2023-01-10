台灣地狹人稠，機車數量密度更是全球第一，各大廠牌競爭激烈，但三陽在去年逆襲，力壓各廠登上銷售量冠軍寶座，就有網友好奇詢問，為何三陽可以爬到市佔率第一，文章引起討論，不少人表示，三陽很認真在聽取年輕人意見，因此奪冠不意外。

網友在PTT八卦版PO文詢問「三陽是怎麼爬到台灣機車市佔率最高？」，他表示，看了YouTube影片，才發現三陽終結了光陽20年王朝，在2022年登上市佔率第一寶座，但明明自己求學時代，大家都騎光陽或山葉，男生騎G5、勁戰、GTR；女生騎MANY或CUXI，三陽頂多就偶爾看到JET POWER，為何現在大逆轉，難道是其他車廠不爭氣？

文章貼出後鄉民紛紛留言：「從JET S開始大逆轉」、「新迪爵真的是把其他入門車壓到底」、「新迪爵真的神，市區騎了200公里才加一次油，根本買菜神車XD」、「Jet開始，去年新迪爵油耗很扯」、「DRG Fiddle Jet 今年又來迪爵」、「廣告拍得很屌，記憶點超高」。

也有資深騎士指出，三陽有聽年輕人的意見，外型內在都重新設計過，尤其是JET、DRG等新問世的機車，完勝其他車廠，加上JET開始改上吊架，國內機車賽事引進便賽場常勝軍，因此開始熱門。

根據統計，2022年三陽賣出25.5萬台機車，市佔率達到34.8%，12月更是衝到38.2%，相較去年同期上升近10%；光陽則是賣出20萬台，市佔率27.8%；山葉與GOGORO分別為14.1萬台、19.3%／6.5萬台、8.8%。