據房貸機構房利美（Fannie Mae）最新調查顯示，受到房貸利率高漲與房價居高不下影響，2023年美國民眾購屋信心恐持續低迷。房利美周一公布去年12月購房信心指數（Home Purchase Sentiment Index）略升3.7點至61點，略高於10月創下的歷史低點。

房利美資深副總裁兼首席經濟學家鄧肯（Doug Duncan）表示，儘管民眾購房信心略有改善，但依然處於歷史低檔。許多人認為此時不宜購房，原因在於房價過高與房貸利率維持高檔。

在1,000名受訪者裡，約21％的人表示「現在是買房好時機」，比例高於11月的16％。認為「現在是買房壞時機」的比重從79％略降至76％。

調查顯示，買家對於未來抱持樂觀看法。預期未來一年房貸利率將下滑的比重從10％升高至14％；預期未來一年房價將下跌的比重也從34％升至37％。