【點新聞】酷航TR993航班機艙起火！民眾拍下機艙內濃煙密布 桃機曝原因...

一架酷航TR993班機，原定10日晚間7時許自桃園機場飛往新加坡，但起飛前遇上乘客行動電源閃燃起火，造成2人受傷且機艙煙霧瀰漫。機上乘客透露先聽到砰的聲響，接著隨即閃出火光。另據現場消息，運安會將介入調查這起事故，目前該架客機確定無法起飛，大批旅客行程受延宕，滯留桃園機場，酷航則正在協助旅客退關，並補助旅客車資及安排住宿。

酷航班次TR993原定於10日晚間7時許自桃園機場飛往新加坡，但起飛前有乘客的行動電源在艙內閃燃起火，造成班機延誤。（圖／網友Min Min授權提供）

當時在機上的新加坡籍男乘客A還原事發過程，透露當時飛機已經在滑行，他們坐在飛機的後段，但中段座位發出「砰」的聲響，起初還以為是乘客打架，接著飄出輕微異味的煙霧，受到不少驚嚇。

另名台灣籍男旅客目擊過程，自己坐在19排，起火點為16排乘客放在地上的行李，當時行李的主人觸碰起火的行李，疑似不慎燙傷，但空服員見狀隨即拿起滅火器應變，火勢並不大，只是滅火器使用後產生的煙霧很大，隨後被通知班機不允許起飛，旅客在現場等候拿取行李退關。

當時坐在第19排的男旅客透露，起火的為第16排的乘客放在地上的行李。（圖／讀者提供）

對此，酷航聲明指出，酷航 TR993 航班於10日從台北飛往新加坡，機上共有186名旅客、1名嬰兒及6明艙內組員，當時飛機仍在地面時，​因為​機上乘客的行動電源​過熱​，而​返回登機口；​火勢已被遏止，且情況已得到控制。在飛機返回登機口後，兩名手指被輕度燒燙傷的乘客，也得到了醫療協助。​

酷航表示，目前正在重新安排航班​​，​並​為受影響的乘客提供住宿和膳食，強調​維護​乘客和機組人員的安全是​酷航​的首要​之​務，將持續為乘客提供必要的協助。