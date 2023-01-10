不少人會拿台灣跟其他國家做比較，就有網友好奇發問「台灣輸新加坡哪裡？」，結果釣出一名移居新加坡的台灣人夫分享親身經歷，認為新加坡重視交通安全、居住正義、育兒補助、環境綠化，讓父母可以很放心讓孩子在這成長，真是一個「安居樂業」的社會，也點出台星之間真正的差距，引起眾人共鳴。

台灣人夫在PTT八卦板回文，分享3年來住在新加坡的心得，首先點出新加坡駕照難考、重視行人安全，「我3年來過馬路，轉彎車一定讓人，1次都沒碰過轉彎車跟我搶道，1次都沒有」，加上城市大規模綠化，公園之間都有人行道連接，可以很放心推娃娃車、騎腳踏車，對比自己回到台灣都隨時繃緊神經，騎樓不是有障礙物就是有超大台階，只能放棄推娃娃車。

人夫指出，當地人薪資水平約200多萬新台幣，因為太太是公民，兩人負擔市區30幾坪新房只要新台幣1200萬，80%的新加坡人都住政府蓋的房子，統一管理定期打掃、洗地洗牆，有房後生小孩就沒壓力，小孩出生也有一堆補助，有餘裕可以消費活絡經濟。

人夫補充，雖然新加坡餐廳很貴，但到處都有像美食街的「食閣」，上班族周一至周五基本都吃食閣，「比台北吃飯還便宜」，而且當地治安很好，在食閣看過別人用車鑰匙、現金佔位子；真要講新加坡的缺點，一是沒有壯麗的風景，二是汽車價格太貴，「除此之外真的是一個安居樂業的社會」。

人夫也感慨台灣與新加玻真正的差距，主因是治國能力及社會文化，因為新加坡講法律而不是民粹，對的事情就快速執行，該罰就罰，該關就關，該死刑就死刑，「被民粹和財團綁架的政府就像沒有子彈的槍，再準的神槍手也打不到東西」，反觀幾十年來民粹文化已烙印在台灣人的基因之中，「在我這一代我不認為有甚麼翻轉的機會」。

不少台灣網友看完也自愧不如，紛紛留言「實話，新加坡就是屌打台灣n百條街」、「新加坡跟其他先進國一樣，只是給妳當人的尊嚴」、「看完覺得台灣好可悲」、「台灣就是發達版菲律賓」、「台灣是標準的鄉愿社會，沒有法治觀念」、「羨慕，正常人的世界」。