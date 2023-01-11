製鞋與運動裝備三雄寶成（9904）、豐泰（9910）及威宏-KY（8442）自結2022年合併營收出爐。其中，豐泰及威宏-KY去年度合併營收，均創歷史新高。豐泰10日公布去年度稅後淨利90.88億元，年增1倍，EPS10.31元，優於2021年度5.15元，創年度獲利與EPS的歷史新高。

豐泰分析去年度合併營收959.02億元，年增36.32％，創年度歷史新高，因規模經濟助威，使得營收及毛利率同步提高，加上新台幣貶值效益，認列匯兌收益，稅後淨利90.88億元，年增1倍。 豐泰自結去年12月合併營收74.95億元，年增0.7％，因受到通膨而影響消費力道，加上新台幣升值等不利因素，去年12月稅後盈餘3.44億元，年減56.05％，EPS0.39元，低於2021年同月0.89元。

寶成10日公布自結去年12月合併營收190.77億元，年減14％，去年度合併營收2,674.98億元，年增11.5％，主要獲益於製鞋業務保持穩健增長。

寶成持股51.11％的裕元工業，自結12月自結營收為6.3億美元，折合約新台幣189.98億元，年減20.5％；但累計去年度營收89.7億美元，年增5.1％。其中，製鞋業務年增26.2％。

另由裕元通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結12月營收為人民幣13.59億元，折合約2.02億美元，月增15.6％、年減29.1％，累計去年度營收為人民幣186.38億元，折合約27.67億美元，年減20.2％。

威宏-KY10日公布自結2022年12月合併營收6.6億元，年增17％，續創同期新高，2022年度合併營收85.68億元，年增58.69％，創同期新高。威宏-KY表示，2022年上半年運動相關拉貨力道持續，及同年下半年輕奢精品包袋與行李箱訂單接替挹注下，使得去年全年營收表現，創歷史新高。

威宏指出，輕奢與精品包袋、行李箱需求，因各國國境解封、航班恢復與旅遊商務人數激增，帶動買氣，推升2022全年營收表現，超乎公司預期。

威宏表示，柬埔寨廠去年12月已完成廠區整併，將原先距離較遠的四小廠，整合為鄰近兩大廠區，優化與提升管理及生產效率，Nike亦同步完成驗廠作業，今年第一季起將少量投產，並可望在今年內開始放量貢獻營收。

由於柬埔寨產能，符合Nike全球化生產基地、分散單一國家生產風險政策。威宏預期在今年第二季庫存去化後，開始投入新訂單產能，樂觀將為今年下半年營運成長動能，增添營運柴火。