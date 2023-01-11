大陸山東省一名女醫生控訴前夫使用激素對自己「投毒」，檢方提起公訴後，案件即將開庭。據悉，山東省臨沂市費縣人民法院將在1月11日，對高姓前夫犯故意傷害罪一案進行開庭。費縣人民法院表示，本案將不公開審理。原告劉暢（化名）則透露，自己放棄民事訴訟賠償，只希望前夫被依法嚴懲。

《南方都市報》報導，劉暢和前夫是一所醫學專科學校的師兄妹，經過校園戀愛，2015年畢業後領證結婚，2人都在山東從醫，其中男方在費縣梁邱中心衛生院工作。劉暢回憶，2016年6月起，前夫在家給感冒的她注射藥物，同年10月和11月，她發現手腳不時抽搐、視力模糊，腹部皮膚出現大量裂紋，體重也增加了10多斤。

就醫檢查後，醫生診斷為「庫欣病」，分析劉暢在短期內服用了大量激素類藥物導致。面對突然腫脹的身體，劉暢無奈接受治療，期間高男沒安撫她，2人反而爭吵不斷。2017年9月底，劉暢的母親在家中整理時，意外發現了前夫在家中藏有多支「地塞米松」，部分藥物有使用過的痕跡。

女醫控前夫投毒。（圖／翻攝自南方都市報）

公開資料顯示，「地塞米松」為處方藥，屬於較強的皮質類激素藥物，服用需要遵醫囑，過量會引起消化道潰瘍、糖尿病、誘發或加重感染、骨質疏鬆等不良反應，還會引起類庫欣綜合征。劉暢想起高某森以治感冒為由，曾連續給自己注射液體，她隨即報案，並向當地衛健局等多個部門反映情況。

經調查，當地衛生局確認高男存在違規拿取藥物行為，他承認部分藥品是在衛生院備用藥品中借用，大部分為其於2016年3月至2017年10月期間，從衛生院自行購買，包含81支地塞米松。2019年6月，高男在費縣公安局接受審訊時，承認對劉暢打了10多天的激素類藥品。

去年3月18日，費縣公安局正式立案，時隔8個多月，檢方以故意傷害罪對高某森提起公訴，案件將在1月11日9時在費縣人民法院開庭。為案件持續奔波6年後，劉暢表示，前夫高某森目前在看守所，自己決定放棄該案民事賠償，希望法院對被告人依法從嚴判決。

更多 CTWANT 報導