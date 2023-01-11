春節假期即將到來！您是否要當個氣質文青漫步古蹟，或是當個網美在大稻埕碼頭河岸市集打卡，走過路過不要錯過，來個藍色水路知性之旅。在臺北搭乘藍色水路能悠遊穿梭淡水河，欣賞水路兩岸豐富的人文及自然景觀，春節期間闔家出遊選擇搭乘藍色水路，欣賞優美的河景風光，以不同角度享受及體驗臺北風情。

氣質文青漫步古蹟 網美打卡熱點

大稻埕碼頭現在除了搭船外，多了一項新選擇！沿岸上的貨櫃輕食區已成為熱門打卡熱點，為碼頭風光注入新生命，民眾可以在河岸邊吹風、吃美食，還能在貨櫃屋天台看夕陽，以及不定期的活動表演，歡迎民眾一起來乘船，用不同角度欣賞臺北之美。

遊客乘船至淡水。(圖／臺北市公共運輸處提供)

業者也針對散客推出定期航班，如大稻埕夜航及大稻埕至淡水行程，串連碼頭周邊水陸特色景點，漫遊迪化老街、穿梭在辜宅、陳天來及李臨秋故居、港町文化講堂等，彷彿置身於1920年代的大稻埕繁華街頭。於遊程中加入專業導覽服務，享受水、陸景點結合的各式半日遊行程，提升豐富度及可看性。

走春免塞車之苦 搭船遊河到淡水

搭著載客船舶遊河到淡水，走春不怕塞車並體驗多層次旅遊，大稻埕碼頭業者將從年假初四到初八，也就是今年1月25日至1月29日，提供航班遊河到淡水的服務，讓您免於陸路到淡水的塞車之苦，透過乘伴著水花、魚躍河面旅程，在臺北大稻埕老街裡尋茶香，在淡水河身裡順河漫遊大稻埕，從另一種角度看臺北，絕對是春節假期出遊的好選擇。

沿岸的貨櫃輕食區。(圖／臺北市公共運輸處提供)

除了上述遊程以外，各業者也有提供「預約包船」服務，部分船舶可提供頂級伴唱卡拉OK，伴著水花飛揚暢遊旅程，是企業或家族集體出遊的好選擇。相關航班資訊及報名方式可上網搜尋「藍色水路微旅行」網站（http://river-fun.taipei/）查詢。

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