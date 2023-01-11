校園新亮點 玩美廁所進化論

教育是宜蘭縣朝向永續發展及經濟產業提升的根本，縣長林姿妙任內4年期間，細心擘畫教育藍圖，促使教育預算逐年成長；宜縣府教育處為打造幸福校園空間，挹注1億4227萬元經費，改善縣內37所學校及66間幼兒園老舊廁所，賦予新生命，讓舒適廁所空間「玩美進化」成為校園新亮點。

為改善學校老舊廁所不佳的環境，翻轉家長及學生對學校廁所昏暗老舊印象，陸續協助學校進行改建，空間設計兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體美感，由師生共同發想，激盪出不少令人驚豔的樣貌，讓「生命中的小事，生活中的大事」變得不一樣。

設計明亮通風 富有童趣

各校設計獨具匠心，例如：幼兒園廁所改善工程以合於幼童身形，全區無障礙兼顧止滑功能，設計明亮通風富有童趣；公正國小千禧樓老舊廁所改造擷取亞洲、歐洲、非洲及美洲等建築特色，將國際意象融入美學工程，創造國際教育場域，電梯大樓模擬飛機登機口，走入校園彷彿展開環遊世界之旅。

另，國華國中廁所翻新設計融入學校課程特色，天花板彩繪八大行星，有如上了一堂天文課，運用多元材質、顏色及燈光變化，營造美學空間；岳明國中小廁所強調校園與周圍環境共構，引入自然光線、打造光與影流動之美，彷彿置身美麗畫作中；金岳國小則強調泰雅圖騰色塊與線條，讓學生不忘身為泰雅族人的驕傲與美感。

宜蘭縣岳明國中小廁所強調校園與周圍環境共構，引入自然光線、打造光與影流動之美，彷彿置身美麗畫作中。(圖／宜蘭縣政府教育處提供)

美學環境營造 跳脫刻板

隨著學校逐漸成為遊客駐足、參觀的場域，校園廁所已從刻板印象中，陰暗髒亂翻轉為光亮特色造型、美輪美奐的學習場域，成為美學及建築的延伸。透過美學環境營造，期待於學生心中撒下美感種子，除擁有安全健康的學習環境外，讓舒適廁所空間玩美進化成為校園新亮點。

宜蘭縣幼兒園廁所改善工程以合於幼童身形，全區無障礙兼顧止滑功能，設計明亮通風富有童趣。 (圖／宜蘭縣政府教育處提供)

宜縣府逐年協助所屬學校改善老舊廁所迄今已獲得良好成效，未來學校廁所的樣貌，將開創新思維視野，跳脫刻板框架實踐於建築美學設計中，彰顯校園環境對學生潛移默化的影響，提升蘭陽學子學習品質，宜蘭囝仔‧讀冊勁幸福，共同拚出宜蘭好生活。

（宜蘭縣政府教育處廣告）