小金門「烈嶼」有「離島中的離島」之稱，四面環海，有著得天獨厚的地理環境與觀光資源，堪稱祕境中的祕境。隨著2022年10月30日金門大橋通車，大、小金門就此「合體」，原本靠著船舶交通的生活模式，一夕改變，任何時間旅遊烈嶼，說走就走。烈嶼因相對封閉的特殊環境，無論戰地史蹟、自然地質、野鳥生態景觀相當豐富，並保有傳統閩南建築、僑鄉文化，以及純樸民情，小而美的景點，更適合文青低碳之旅，值得細細品味。

低碳輕旅趣 隨時說走就走

入夜後從烈嶼麒麟山森林公園三層樓高的觀景平台，可捕捉整座大橋的壯觀景緻，在夜間像一條散發五彩金光的巨龍，令人讚嘆。(圖／金門縣政府提供)

烈嶼鄉面積僅約14平方公里，相對於金門本島，更是低碳輕旅的好所在。來到烈嶼的遊客，可以拋下都會的繁忙，選擇搭乘電瓶車、騎電動機車或自行車，吹著海風，毫無壓力地的輕鬆慢遊於鄉間林道，親近網美景點，享受道地美食，感受烈嶼的純樸動人。

金門大橋千姿百態

串起國境之西口袋景點

作為串起大、小金門觀光旅遊景點的金門大橋，本身就是熱門旅遊話題，從大橋兩端不同角度眺望或取景拍照，千姿百態，日夜各有一番風情。

白天從烈嶼「防雷區公園」透過望遠鏡頭拉近，彎曲的大橋，壓縮在鏡頭前，橋梁盤旋於半空中，宛如一頂高聳的皇冠，美不勝收。入夜後從烈嶼麒麟山森林公園三層樓高的觀景平台，可捕捉整座大橋的壯觀景緻，在夜間像一條散發五彩金光的巨龍，令人贊嘆。還有更棒的視角嗎？歡迎遊客來發掘。

海天一色 網美景點好好拍

青岐海岸有每年三、四月春季限定的「綠石槽」，宛如美麗的綠色地毯，連綿不絕，令人驚豔。(圖／金門縣政府提供)

烈嶼海洋環繞，海岸曲折，以自然地質景觀聞名，雙口海濱公園視界開闊，是距離大陸廈門最近的海岸，在「一箭穿心」的裝置藝術旁觀賞夕陽，是情侶約會拍照的絕佳去處。

青岐海岸除了有絕美療闊的沙灘和岩岸，更有每年三、四月春季限定的「綠石槽」，宛如美麗的綠色地毯，連綿不絕，令人驚艷。同樣位於青岐海岸的世界級南山頭柱狀玄武岩的峭壁海岸，地形豐富地形，氣勢雄偉。

上林海灘生態豐富，沙灘上涼亭、觀景橋，視野遼闊，為眺望廈門的絕佳地點之一，也可眺望大、二膽、獅嶼、青嶼。

復刻金門十萬駐軍年代繁榮景象的西方老街，融合軍事標語與店招裝飾的街道風貌，充滿戰地特色，是文青旅人拍照打卡的最愛。

步槍模擬射擊館 刺激體驗

位於后頭村的后麟營區內有各式庫房，在2014年部隊裁撤後，整座營區移交予金門縣政府，採用中科院研發的步槍模擬射擊設備，成立「后麟步槍模擬射擊館」，並於2018年1月底啟用，供全民參觀體驗，為全國第一座步槍模擬射擊館。遊客可持仿真步槍，對著動畫模擬戰場上的敵人射擊，完成活動還可獲專屬證書紀念。

傳統美食、特產 不容錯過

烈嶼鄉主要特產有芋頭、貢糖、桶餅及麵線等，百年糕餅老店傳承古法手工製作生產，保留古早味聞名，成為遊客到訪必嚐美食及伴手禮。其中芋頭料理「香、鬆、綿」的口感，最獲饕客讚賞，口耳相傳。

此外，金門縣府輔導的商家，例如養蜂人家「海霓蜜坊」、承傳古早味的「華南汽水廠」、在地青年經營的「沐珈啡」、傳統「源興興柑仔」、傳統糕餅「合成餅店」、特色小吃「新大同餐飲」等，也是令遊客驚艷的亮點。另外，也有結合地方創生及秘境之旅的「亨式暢遊」及在地遊程「鄉村旅行社」可供遊客更多的精彩體驗旅遊。

承傳古早味的「華南汽水廠」是金門縣府輔導的商家，遊客可以在此品嘗到充滿兒時記憶的懷舊汽水。(圖／金門縣政府提供)

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