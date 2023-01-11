桃園市政府民政局為配合環保政策，積極推動環保祭祀，輔導宗教團體響應節能減碳政策，自民國104年起迄今，桃園市宗教團體已自主減少145個金爐，另有28家寺廟已將廟內使用之香爐減剩為1爐；此外，亦輔導24家宗教團體將場所燈具換裝為LED燈，為宗教團體節省電費支出，落實節能減碳政策理念；另輔導48家宗教團體購置環保禮炮，減少傳統鞭炮所產生火藥、紙屑、煙塵及二氣化硫等有害物質污染，提升環保概念。

為推動空氣污染減量減碳暨環保信仰宣導計畫，積極宣導香減量、紙錢減量及紙錢集中燒，共完成2,125家宗教場所及806家神壇訪查及宣導，設置200個紙錢集中箱，提升可見度及增加使用意願，並積極向大眾進行宣導，讓宗教傳統祭祀科儀融入節能減碳新概念，營造低碳永續的生活方式，讓市民大眾感受減碳新生活及新觀點。

提升文化內涵 營造優質信仰環境

桃園市宗教團體除落實環保信仰外，也藉由弘揚教義來教化人心，發揮取之於社會，用之於社會精神，積極推動教育、慈善、文化、公益慈善及社會教化等事項。

內政部自民國100年為鼓勵及引導宗教團體善用大眾捐獻投入社會公益事務，辦理全國績優宗教團體表揚。自內政部辦理績優宗教團體表揚以來，桃園市累計共有119家次宗教團體獲得表揚，更有2家宗教團體因連續10年從事公益事蹟卓越，獲得行政院頒發公益深耕獎殊榮。

近年來，桃園市為健全宗教團體組織，提升宗教團體內涵及營造優質信仰環境，及提供市民優良宗教場所，自106年起每2年辦理公益宗教團體認證，迄今已辦理3次，累計共38家次宗教團體獲認證為桃園市公益宗教團體，其中獲評選為金質獎的宗教團體累計有12家次，成績斐然。

新春期間，民眾習慣到各地廟宇參拜，請市民響應香枝及紙錢減量。(圖／桃園市政府民政局)

落實監督 輔導宗教團體健全財務制度

為落實主管機關對財團法人監督責任，及輔導宗教財團法人財務健全運作，自107年起委託專業會計師協助審查宗教財團法人財務報表，並提供會計師事務所電話、地址及聯絡窗口，以協助輔導法人財務報表製作及適時提供諮詢，自107年累計審查213家財務報表、輔導314家財務報表製作、辦理4場次財務報表製作課程，及2場9家次宗教財團法人主事務所現地訪查及輔導。

發揮非營利組織特質 帶來正面影響力

新春期間，民眾習慣到各地廟宇參拜，以祈求新的一年平安順利，也請市民響應香枝及紙錢減量，以減少空氣污染及維護自身健康。未來市府將賡續提升宗教文化內涵，積極輔導宗教團體發揮非營利組織特質，關懷地球、關懷弱勢，運用宗教的影響力，從事社區改造、公益慈善、社會教化及宗教觀光等事業，以永續經營，並提供市民優質可供身心靈安頓之信仰中心訊息。

桃園市為健全宗教團體組織，輔導宗教團體辦理設立登記。(圖／桃園市政府民政局)

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