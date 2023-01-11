微笑山線帶你走入新北家山

新北市觀光旅遊局推動「微笑山線」觀光品牌，「微笑山線」連結了樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇、平溪，新北80％的登山步道都在這塊微笑曲線上，以「親山」、「親近」、「親密」為核心精神，強調「全齡樂遊、共創山林」，加上便捷的大眾運輸系統，讓民眾可以帶著孩子、陪著爸媽一起走入山林，邀請大家透過低碳輕旅行走入山林，一起享受微笑。

四季山景熱鬧繽紛

新北市四面環山，山林面積大，可以說是一座「山的城市」，打開家門即走入山林，登淺山的難度並不像大山，孩子能輕易跟著爸媽一同走進「微笑山線」，山林就像一座學校、一座實驗室，孩子可以在其中任意展開探索與學習，各式體驗讓家山裡充斥著大小孩與小小孩的歡笑聲，這樣身心舒暢的山林體驗與家人親密相處的記憶，是在重塑親子間、人與環境的親密關係，讓親子旅遊不只是放鬆休閒，也能凝聚幸福。

新北的山景每個季節都有不同特色，4到6月相思樹的黃花季、5月桐花季，還有粉紅色的酸藤花，沿途顏色變化非常有層次，讓人充分感受四季變化。生態環境也是相當豐富，從紫斑蝶到獨角仙這裡都找得到，尤其是少見的獨角仙，牠們特別喜歡棲息新北山區，不但相對安全，也很適合帶著孩子認識生態

山，應該要是生活的一部分，每個家附近都應該要有一座山，能讓全家人一起走進去，放下平日的疲憊。

新北市觀旅局採取尊重自然、減量設計來呈現和諧的設計質感，透過實地了解民眾使用需求、充分溝通以及意見回饋後，綜整梳理「微笑山線」環境設計理念共識。

走進山林，用手觸摸，感受植物的質地。（圖／新北市觀旅局）

山林美學五感體驗

環境營造從維持環境景觀開始，利用減法設計，將不敷使用的設施進行整併設計，同時尊重既有土地紋理和周遭自然環境，以維持原有絕佳的環境景觀及氛圍，營造具山林美學且舒適安全的親山環境。原本指標資訊雜亂，相關設施未整合、空間環境凌亂的鶯歌與樹林交界處百年大榕樹區域，透過「微笑山線」的山林美學理念改善後，成為一個視覺乾淨和舒適的空間，步道兩側的林蔭加上迎面吹拂的自然風，悠然自適的山林享受怡然自得，從百年大榕樹觀景平台眺望，我們居住的城市與土地一覽無遺，森呼吸心平靜，這也是微笑山線強調的家山幸福感。

觀旅局表示，「微笑山線」不只是在討論走得多遠，更強調以視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺不同的感官角度，感受新北家山的美好，除了親見山林之美，聽見山林的蟲鳴鳥叫，走在林間，聞到清新又帶點溼潤的氣味，或是坐在山裡野餐享受美食，透過五感體驗，重新與自然連結，好好的呼吸，感受山林氣息，好好的品味山中的每一刻，好好的聆聽山野間的蟲鳴鳥叫，感受新北家山的山林能量，「微笑山線」充滿各式各樣的可能性，就等著民眾實際走入山林體驗。

步道兩側的林蔭加上迎面吹拂的自然風，走來身心舒暢。（圖／新北市觀旅局）

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