中央疫情指揮中心因應COVID-19疫情趨緩，宣布111年12月起戶外不用再配戴口罩，欣逢癸卯兔農曆春節之際，不妨來趟輕旅行，一起到台灣起點城市基隆走走吧！

不用帶很多行李，搭乘火車或國道公車就能到達基隆市中心，您可以到市中心的「海洋廣場」稍作休息感受一下海味，基隆市之市鳥為老鷹，又名黑鳶，也會在港口上空翱翔歡迎您的蒞臨。

再來您也可以到擁有基隆地標的虎仔山上喝咖啡、賞海景，到太平青鳥書局感受文青書香，或者是到基隆小敦煌仙洞巖佛手洞來場洞穴探險。

斥資近億 改善全市公廁環境

遠一點可以到有台版彩色威尼斯正濱漁港彩色屋拍拍網美照，傍晚時分更可到基隆廟口夜市祭祭五臟廟，各式各樣在地美食絕對能滿足您的味口。

另外基隆市為早期開發之港埠型城市，公共廁所老舊居多，因此基隆市政府配合中央政策，採自籌經費及配合環保署專案補助，積極改善全市公廁環境、強化公廁潔淨品質，自106年起市府自籌2700多萬、申請中央補助6700多萬逐年改善公共廁所，汰換更新設施以符合現代優質如廁環境。

基隆市環保局編列預算，並且向中央尋求補助，積極改善全市公廁環境。(圖／基隆市環保局)

如106年及107年修繕仁愛及博愛等公有市場公廁、108年修繕外木山及中正公園等觀光景點公廁、109年修繕文化局等有對外開放公廁之機關及110年市民活動中心及體育場公廁實施修繕，讓基隆市民與到訪遊客能方便使用公共廁所。

善用空間 打造性別友善廁所

111年度也針對市立醫院、碇內公園、七堵及百福市場等人潮較多之公廁完成修繕改造，並將知名漁市「崁仔頂」，位於愛一路橋下原有之老舊廁所翻新，因受限空間則打造為不以傳統男廁或女廁標示，而是強調無論任何性別者都能自在使用的「性別友善廁所」。

基隆市政府目前已完成23座「性別友善廁所」改建與設置，目標除符合性別平等概念，也有5個目標：1.解決女廁時常人滿為患的問題，提高廁所使用率。2.為非傳統性別特質者提供能安心如廁的環境。3.照顧者與被照顧者（如兒童、高齡者）的性別不同時，也能安心如廁。4.增進性別友善氣氛、降低傳統性別意識帶來的性別屏障。5.推廣性別友善設施，發揮以公帶私之精神。

相信在基隆市政府有計畫逐步改善公共廁所，讓到訪基隆遊、旅客都能在「不髒、不溼、不臭」的環境如廁，來訪基隆不必擔心找不到友善廁所，到基隆小旅行好方便。

基隆市全市已完成23處「性別友善廁所」改建與設置。(圖／基隆市環保局)

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