兔年春節即將到來，大年初一到廟宇上香祈福討吉利，是許多民眾開春固定行程，每年新北各大廟，春節期間香客不斷，像是主祀關聖帝君的新莊武聖廟，初四迎財神熱鬧滾滾，新莊區公所因疫情停辦三年，今年元宵節重新恢復的轟炮台活動，預計將再次吸引無數民眾參與。此外，進香團聖地林口竹林山觀音寺，來此拜拜、賞櫻療癒身心，結合五股賀聖宮、頂泰山巖和在地小吃，開春祈福趣味無窮。

新莊廟街拜廟Ｘ元宵踩街

歷史悠久的新莊老街即今新莊路，從捷運新莊站步行約3分鐘就可抵達。老街古蹟廟宇林立，還有許多百年老店與古味舊巷交錯其中，可想見過往繁華。新莊老街又稱新莊廟街，因其間許多老廟並存，包括三山國王廟、文昌祠、慈祐宮、武聖廟等，春節來此祈福，不論求財、求子、求事業、求姻緣，一次滿足。老街還有知名老順香餅店鹹光餅、翁裕美麥芽糖、阿瑞官粿店等，都是不能錯過的美味。

往年為推廣廟街之美，新莊區公所在元宵節當天都會舉辦踩街活動，近三年因疫情影響停辦，今年再度恢復，當晚從保元宮出發，繞經文昌祠玩猜燈謎，再到慈祐宮躦燈腳，意喻添丁添福氣，最後到達武聖廟過平安橋，並轉往河堤外新月橋下的碧江公園「轟炮台」。這項全台僅有的趣味慶典，民眾可現場報名參賽，玩法是將鞭炮點燃後投入高空的炮台裡，難度不高，且擲中有獎品，公所今年還特別準備2面金牌和上百份獎品要送給幸運的玩家。

順道遊：新月橋

跨越大漢溪的新月橋，越夜越美麗，白天的溪景，傍晚的夕照與晚霞，夜晚的光雕之美，都值得遊人駐足慢賞。

頂泰山巖除夕 發美金財神金添財氣

泰山區共有二座泰山巖，都是奉祀顯應祖師。頂泰山巖興建較早，因香火鼎盛信徒日增，下泰山地區民眾覺得「朝山不便」而另分祀，於光緒年間由信徒捐款自頂泰山巖分祀建廟，歷經多次擴建和重修，才有今日樣貌。

另外，市定古蹟頂泰山巖也歷經多次修復，仍保存了陳應彬大木結構和黃龜理的精雕木作，以及李闊嘴和蔣阿九的石雕作品，不論建築或匠藝都值得賞析。今年除夕子時頂泰山巖將發送限量300名之發財金及美金財神金，初一至初五參拜過平安橋可領招財卡（錢母）、搏百元發財金及呷平安麵，讓新的一年好運滿滿。

香客來頂泰山巖走春祈福，還可順遊鄰近崎頭步道、義學坑步道、山頂公園及四季綻放不同花草的應化大排生態園等景點，享受大自然美好時光。

順道吃：烤玉米

下泰山巖附近、泰山高中旁的烤玉米名攤「石頭玉米」，老闆獨特自製醬汁，多層次刷在白紫玉米上，加上炭火烘烤及超高CP值，在網路上擁有無數好評。

頂泰山巖（圖／新北市民政局提供）

五股賀聖宮觀神像 領開運紅包討吉利

美輪美奐的賀聖宮，主祀北極玄天上帝，廟殿外觀以北方古典與現代建築藝術融合設計，巧奪天工、莊嚴秀麗令人讚嘆。挑高的大殿，北極玄天上帝大帝爺、二帝爺、三帝爺不怒自威的威儀，深深撫慰信眾心靈，一旁還副祀武財神玄壇元帥趙公明，相傳為玄天上帝三十六官將與四大護法元帥之一，除夕子時團拜後發開運紅包（限量1000個），當天不妨來上香祈福討個好吉利。

順道遊:五股夏綠地

過去被視為「都市毒瘤」的五股垃圾山，經新北市府整頓後蛻變成五股夏綠地，前後共打造了心環原公園、環保藝術公園、新冪境綠地公園等綠地，每一處綠地都有不同的裝置藝術及綠美化方式，小朋友也能來此放電躲貓貓。

林口竹林山觀音寺走春、追櫻、賞浪漫燈海

竹林山觀音寺堪稱是林口台地上最美的宗教建築，香火鼎盛、極具觀光魅力，主祀佛教觀世音菩薩化身之一的「十八手觀音佛祖」，一樓大殿還有一尊玄壇真君，即武財神趙光明，相傳十分靈驗。來此參拜祈福，並可欣賞寺前庭園櫻花盛開美景，及夜間浪漫燈海，越夜越美麗，拍照打卡，開春就有滿滿好心情。

面積超過兩萬坪的竹林山觀音寺庭園，園內蒼翠、池水清澈，步道蜿蜒其間，亭榭樓閣美不勝收，並塑有西遊記故事及各種動物，造型栩栩如生，非常適合全家大小休閒遊憩，春季櫻花綻放時節，漫步於花團錦簇之中，讓人輕鬆愜意。

順道遊：新林步道

林口和泰山間早期居民多靠步道往來，新林步道、新寮步道、老公崎步道應運而生，如今步道化身觀光景點，穿越林間健行，還可遠眺中山高車流美景。

竹林山觀音寺前櫻花整排盛開，粉白花瓣飛舞超浪漫。（圖／林口區公所提供）

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