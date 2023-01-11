臺灣客家茶文化館 回甘之旅

坐落浪漫臺三線上的臺灣客家茶文化館，由桃園市政府興建而成，位於以茶為本的桃園龍潭區，場館以茶園地景為外圍造景，順應山坡地形建造而成，是具有地下1層及地上2層的生態建築，打造出簡樸清寧的極美場館，超凡脫俗的建築設計，也榮獲了美國繆思設計大獎。現已委託福爾摩沙公司營運，館內規畫了文藝展覽、異國茶廊、創新餐飲、茶職人課程等，於2022年12月10日盛大開幕，並成為桃園熱門的必踩景點。

六國茶室 舌尖上的環球旅行

一秒出國喝下午茶，在桃園也能享有異國喝茶體驗，館內最大亮點「六國茶室」，將英國、土耳其、德國、臺灣、印度、日本的室內風格搬進場館內，讓民眾沉浸在異國下午茶的愜意中。除了飲茶空間，在各國茶室內有專業的茶師親手演繹，呈現最道地的泡茶與喝茶禮儀、茶席與茶點等茶道學問。沿著茶廊走，可以看到英國茶室仿造精緻小酒館，能體驗紳士貴族的喝茶禮儀，英國早餐茶搭配骨瓷三層點心盤，來一場優雅的午茶約會。而在土耳其茶室，與眾不同的喝茶方法更令人大開眼界，土耳其圖騰的子母壺作為茶器，透明雕花小蠻腰茶杯配上金色茶匙，口含糖再喝茶風味令人出其不意。德國茶室則以花草茶作為代表，鄉村原木空間宛如在童話的森林小木屋，品嘗花草茶的天然風味，身心都舒暢。而大家最熟悉的臺灣茶室裡，能鑑賞傳統的迷你製茶工具，使用珍稀的懷汝茶器由專業茶師教您品鑑臺灣六大名茶，深入領略茶道精神及禮儀。印度茶室中則有獨有的黃銅鍋煮香料奶茶，加入肉桂、豆蔻等香辛料的馬撒拉奶茶，有如臺灣珍珠奶茶般熱門，在印度是街頭人手一杯的飲料。而看到榻榻米便知是日本茶室，以抹茶道作為代表，在這裡可以體驗親手用小磨茶石慢工出細活的磨出抹茶粉，加上牛奶來杯香濃的抹茶拿鐵。

曉風高原西餐廳喝杯咖啡放鬆，高原好食中餐廳享用精緻套餐。(圖／桃園市政府客家事務局)

《茶金》場景、客庄四季展 穿梭過往

特展區將榮獲金鐘獎的經典好劇《茶金》原場景還原，該劇由客家委員會投資拍攝，闡述臺灣茶產業的黃金年代與原型人物北埔姜阿新的故事。現場展出劇集原場景如男主角張福吉辦公室、KK劉坤凱、夏老闆的房間等，還有女主角張薏心多套戲服展示，多個經典場景都開放民眾互動，提供粉絲拍照打卡過過戲癮。另一展區是由桃園市客家事務局籌畫，以客家醬菜、米食及茶葉做為發想的「客庄四季」展，內有客家花布科技互動裝置，可以自行挑選底圖、圖案做成手機桌布，再掃QRCODE就可以簡單存入自己的手機，其它還有仿曬柿餅的曬柿架場景以及傳統的稻米器具展示，還有豐富的影音設備供民眾輕鬆認識客家米菜茶之美。

近距離觀賞製茶過程

想知道《茶金》劇中石頭和山妹是如何把茶菁做成茶葉的嗎？臺灣客家茶文化館設有標準條形茶初製茶廠，內有萎凋用笳笠、搖菁機、揉捻機、殺菁機及乾燥機，可以近距離看到綠茶、紅茶及條形烏龍製作過程喔。想成為茶達人也有門路，耗資數百萬由農委會茶葉改良場授權打造的茶師專業審評室，可以做為初級至中級茶葉品評師的教室及考場，未來也規畫作為國家證照考場及專業職人DIY飲品教室，來這裡參加課程，輕鬆成為品鑑茶的專家職人。

在豐富的體驗之旅的尾聲，遊客可以到2樓視野最好的曉風高原西餐廳喝杯咖啡放鬆一下，或是到高原好食中餐廳享用精緻套餐，美食美景賞心悅目，從餐廳的大片落地窗眺望，大片茶園一覽無遺，遠眺山脈層巒疊翠，令人心曠神怡，為完美的一天畫下句點。

臺灣客家茶文化館場館以茶園地景為外圍造景，展現在地特色。(圖／桃園市政府客家事務局)

（桃園市政府客家事務局廙告）