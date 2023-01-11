桃園市政府大樓 絕美再進化

最早於1980年代完工的桃園市政府大樓建築主體至今已有超過40年歷史。過去8年，市府秘書處努力「穿著衣服改衣服」，希望翻新設施，提供市民朋友更友善、更便利的洽辦公環境。

公廁美出新高度 美觀貼心成基本標準

2020年，市府大樓前棟公廁完成活化更新，2022年後棟公廁（B2-8樓）也緊接著完成更新工程，不僅美觀，更加好用。因應不同需求，更新的公廁在適當樓層設置親子廁所、無障礙廁所及尿布台等友善設施，市府也感謝桃園在地知名衛浴品牌支持優質公廁計畫，贊助多組感應式水龍頭及免治馬桶，讓政府機關公廁的環境大幅進化；同時，為因應疫情時代需求，桃園市也領先各政府公廁，率先納入UVC消毒吸頂燈的裝設，用貼心設計，讓大家如廁更安心。

新翻修的後棟廁所，色系沉穩、燈光明亮，各項內部設施都非常講究。(圖／桃園市政府秘書處)

大樓指標舊換新 不喧嘩的100%融入感

走進市府大門，可以看見原先雜亂的色彩已經收斂下來，歷史堆疊產生的各種不規則指標設計，也都有了整齊統一的字型及色彩系統。市府全新指標識別系統上線了，美麗但不突兀，更與原先內部設計高度共存。

出自永真急制設計工作室，新的指標系統考量了民眾行進時的導引順暢度，也兼顧指標系統重要性分級，把大大小小的各種指示牌都納入整體規畫，將視覺饗宴悄悄嵌入市府大樓的各個角落。歷時2年陸續施作更新，終於可以向大家宣布：「全新指標系統上線、桃園美學在線」，歡迎市民朋友洽公之餘，親自體驗全新設計的用心與巧思。

市府1樓公廁即同時包含男女廁、性別友善廁所、無障礙廁所及尿布台，方便洽公民眾使用。 (圖／桃園市政府秘書處)

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