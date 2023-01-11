23歲的伊林娛樂藝人王品澔，回顧2022年覺得收穫滿滿，因參與《全明星運動會3》、《全明星觀察中2》2個實境節目結交許多好友，心境上也改變很多，他形容以前幾乎都當朋友的情緒垃圾桶，現在懂得與家人、朋友分享心情，「之前在跟家人、朋友相處時，比較不大會表達，多半是聽的角色，但在這一年比較會跟大家溝通、分享自己的心情，我覺得這是今年改變比較多的地方。」

王品澔出道3年，因演出《天之驕女》中的「李慕白」打開知名度，後來又參加了《全明星3》且獲得MVP的肯定，他謙稱還蠻幸運的，「當然大家會比較知道我，覺得很開心，希望可以維持這種感覺，我會繼續努力。」面對這1年人氣突飛猛進，他坦言：「忽然有這些感受時，會比較害羞、緊張。」不過最令他開心的是，和《觀察中2》郭泓志、邱勝翊、晏柔中、邱宇辰、吳心緹及潘君侖等6人感情很好，「多了好幾個很好的朋友。」

王品澔目前持續上戲劇課程，不斷精進演技，他透露從出道到現在最想挑戰「反差大的角色」，他舉例：「像是外表乖乖的，但私下做很多壞事的大反派，或是男女靈魂交換，原本是一個很冷酷的男生，互換靈魂變成一個愛撒嬌的女生，這些角色我自己還蠻有興趣的。」期盼有朝一日演技能獲肯定。

▲王品澔難忘學生時期，曾在練球中度過農曆新年。（伊林娛樂提供）

戲劇上，他設了目標，「希望有一天我也能站上台領獎，金鐘、金馬不管什麼獎，我設定一個目標，拿到獎就是對自己很大的肯定。」不過他還在學習階段，只能在電視機前看頒獎典禮，會努力在演藝事業上能有更多突破、更多成長。

對於2023年的展望，除了工作繼續努力，王品澔也想好好陪家人，並且做一些自己想做的事，他說最近喜歡上露營，希望有時間能多跟家人、朋友一同親近大自然，兔年的農曆年也計畫帶爸媽體驗露營，「想要帶爸爸媽媽帶他們去外面放鬆走走。」地點希望在安靜、與世隔絕的山上。

他說，以往過年的回憶都蠻好的，比較少接觸到的家人都會在那段期間聚在一起，開心聊這一年發生的事。王品澔高中打過HBL，談到難忘的過年經驗，他回憶高中3年身為籃球隊成員，農曆年時經常需要練球，比較少回家陪家人，但貼心的教練擔心大夥想家，會舉辦投籃比賽等活動，讓大家拿紅包，感受過年氣氛。

王品浩開始工作之後都會包紅包給父母，至於數字，他含蓄地笑說：「就心意啦。」孝順的他目前一個人住台北，父母經常北上看他，讓他心疼，「希望他們在北部有個家，不用再跑來跑去，他們也不會擔心我在台北過不好。」期許30歲以前希望可以達到這個目標。