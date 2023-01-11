臺北市交工處2019年至2022年利用AI影像辨識技術建置40處智慧「感應性號誌」，透過自動偵測支道行人及行車自動調整號誌；另於內科、南軟、信義區、大安區、士林區、中正區、南港區及北投區建置103處「動態號誌」，其中22處含緊急優先號誌功能，即時流量動態調整綠燈時間疏解車流。

感應性號誌 幹道通行更有效率

考量臺北市主要路口離峰時段有「空等紅燈」的情形，交工處透過AI影像偵測主幹道、支道有無行人及行車，若支道順暢，便增加幹道綠燈秒數。反之，若支道車流較大，便延長支道綠燈時間，疏解支道車流。

若支道有車通行時，將給支道方向最短行車綠燈秒數，行人燈保持紅燈；若支道有行人通行時，將經由AI影像辨識偵測或按壓行人觸動按鈕，提供行人安全通過的綠燈秒數，且可自動延長時間，維持行人通行安全。

▲臺北市當前利用智慧偵測設備取得即時交通資料。(圖／臺北市公共運輸處提供)

當前共計40處路口建置感應性號誌，減少全天幹道車輛空等率17％，幹道綠燈增加5至8秒，尤其以深夜時段更顯著；當支道顯示綠燈時，上下班尖峰時間平均每周期可延長2次至3次，增加15秒支道綠燈時間，增進行人與行車通過路口安全。

動態號誌 智慧增減紅綠燈秒數

臺北市商業活動熱絡頻繁，上下班尖峰時段、特殊活動期間時常塞車，而動態號誌，能讓路口紅綠燈秒數即時取得車流資料，動態調整每一周期的紅綠燈秒數，若主幹道車輛較多，綠燈秒數將隨之增加，反之則減少。

交工處陸續在內湖區、信義區、南港區、中正區、士林區及北投區增設動態號誌、智慧控制器及智慧燈頭於特定場域中，2022年底已有103處路口實施，旅行時間平假日減少10至13％，停等延滯平假日減少10至15％。

優先號誌 助緊急車輛快速到達

此外，針對消防車、救護車等緊急車輛，交工處2022年於北投區大度路、承德路、石牌路及南港區研究院路等22處動態號誌路口，試辦緊急車輛優先號誌功能，於上游路段接收緊急車輛GPS資料時，提早計算及調整下游路口綠燈及紅燈秒數，以利緊急車輛優先通行，有效減少交通時間8至20％。

▲緊急救護車輛能透過優先號誌通過路口。(圖／臺北市公共運輸處提供)

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