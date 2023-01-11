新北市政府結合在地文化與美學為概念推出「三鶯文創整合計畫」，由新北市工務局推動打造分區主軸，以「陶、藝、山、水」4特色人本友善路徑，改善鶯歌人行道及行人徒步環境。截至2022年底已完成火車站往孫龍步道、鶯歌石的建國路路徑「山」、銜接陶博館與陶瓷老街的溪畔小徑的路徑「水」，沿著農會旁巷弄連接美術館與陶博館的館前路路徑「藝」也已完成，「陶」路線全力改善中，期待所有到訪者及居民，都能感受新北推動人本環境的決心。

新北市工務局表示，「三鶯文創整合計畫」主要針對鶯歌陶瓷老街、鶯歌車站、新北美術館、陶瓷博物館等重要景點辦理友善人行空間規畫，以「陶、藝、山、水」四藝徑為主題，將附近人行空間串聯並改善，提供休閒、訪古、藝術、健行等多樣友善步行動線，讓前往鶯歌遊玩利用步行就能體驗鶯歌在地文化之美，改善現有人行動線混亂現況。

藝術元素融入人行環境

負責施作路徑「藝」的養工處表示，鶯歌區館前路工程主要圍繞三鶯之心空間藝術特區闢建，串聯陶瓷博物館、新北美術館及捷運三鶯線LB08站的人行步道，使民眾有舒適人行空間，並加強鶯歌火車站及捷運三鶯線連通性，以使整體交通網絡區域更加完善。

▲ 「藝」路徑可加強鶯歌火車站及捷運三鶯線之連通性。(圖／新北市工務局提供)

「藝」步道將藝術元素融入人行環境，塑造帶狀戶外藝廊空間，透過主題特色磚面打造、複層植栽綠帶增設、南靖橋護欄美化及全線造型欄杆安全防護等，將原有老舊斑駁、動線不適之環境整合改善，使民眾前往步遊時能細細品嘗點綴於動靜間之藝廊氣息，舒緩平時繁忙社會步調、沉澱陶冶自我心靈，以為下段旅途延續與休憩。

期許成為藝術觀光之都

養工處長馮兆麟強調，三鶯文創整合計畫針對人行道環境及通行便道等行人徒步區進行更新，結合鶯歌歷史美學，重新改造在地特色文化街區，期待施工中的三鶯大橋、捷運三鶯線及新北市美術館陸續完成後，透過產業、文化、藝術、休閒、觀光讓三鶯地區成為國際藝術觀光之都。

工務局指出，三鶯文創整合計畫針對人行道環境及通行便道等行人徒步區更新，結合鶯歌歷史美學，重新改造在地特色文化街區，期待施工中的三鶯大橋、捷運三鶯線及新北市美術館陸續完成後，透過產業、文化、藝術、休閒、觀光讓三鶯地區成為國際藝術觀光之都。

▲「陶」路徑目前正全力施作中，已逐漸看出成果。(圖／新北市工務局提供)

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