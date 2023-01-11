骨質疏鬆對一般人聽起來很遙遠，其實骨鬆的可怕在於，即使骨質早已嚴重流失，卻不會有明顯症狀；一旦跌倒發生骨折，才發覺骨頭已經脆弱到如同紙糊，尤其老年人，若不幸跌倒導致髖部骨折，嚴重時將會失能，成為壓垮人生的最後一根稻草。

世界骨質疏鬆基金會指出，50 歲以上每3名女性就有1名有骨鬆性骨折、每5位男性也有1名，其中，因骨鬆性骨折所造成的髖部骨折，約20%至24%的患者在發生第一年即死亡、40%無法自主行動、60%生活無法自理。骨質疏鬆所造成對健康的傷害，不容輕忽！中華民國骨質疏鬆症學會理事長、長庚醫院新陳代謝科主治醫師黃兆山說明，骨密度檢測結果（T值）落在-1~-2.5表示骨質不足，小於-2.5就是骨質疏鬆，然而，不管是骨質不足或骨質疏鬆，都很容易造成骨折。

人的骨質到30歲左右到達顛峰，之後就慢慢下降，雖然骨鬆常發生於年長族群，但是如果年輕時骨量堆疊的不夠高，「見底」速度當然就更快。就像存錢一樣，存的越多就能花得越久，因此從青春期就要補充足夠的鈣質。黃兆山強調，比起已經流失了才開始補充、減緩流失，其實從更早之前就應該開始運動、補鈣和維生素D來「存骨本」。

鈣片成分怎麼選？

中華民國骨質疏鬆症學會建議，成人每日必須攝取1200毫克鈣質、800單位的維生素D，才能有效預防骨質疏鬆症，若正在接受骨質疏鬆治療藥物的患者，也務必補充足夠的鈣質，避免低血鈣副作用。黃兆山理事長建議，如果發現自己的飲食中鈣攝取不足，可以嘗試多攝取一些乳製品，如果沒辦法吃那麼多東西，就建議補充鈣補充劑。

在鈣片的選擇上，建議選擇添加維生素D3的鈣片產品，現代人缺乏日照，維生素D不足將影響鈣質吸收。鈣的成分也有差異，常見的碳酸鈣雖然便宜，但較容易造成脹氣的副作用，吃不慣的人可以考慮磷酸鈣，成分最接近人體骨質，也較不用擔心脹氣，對一般人而言是很好的鈣來源。另也有檸檬酸鈣，不需胃酸就可以被腸道吸收，但鈣質含量較少，若要補到足量恐需服用較多次。

此外，腸道單次可吸收約500毫克的鈣質，若過多將無法吸收導致便秘、過少則攝取不足，因此建議每次補充約500毫克的鈣片。在劑型上則建議選擇咀嚼錠，沒有太大顆不好吞服的問題，嚼碎後接觸面積增加，吸收也更快。鈣片也分食品級和醫藥級，差別在於每日服用的有效鈣劑量，醫藥級的鈣片原料及製程的控管標準都更嚴格，相對食品而言更有保障。黃兆山提醒民眾記得多運動、多曬太陽，增加鈣質的攝取，才能鞏固骨質，為晚年的活動力「鈣」好基礎，遠離骨鬆！