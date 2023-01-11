中和區壽德公園為眷村壽德新村舊址，當地人文風情已深深烙印於該公園，小時候親手種植的樟樹、欒樹及芒果樹情境仍歷歷在目，是一個充滿情懷的公園。隨著環境保育及生態意識覺醒，並在面對極端氣候影響與都市人口成長需求上，新北市政府水利局一面考量當地特色一面思索公園再造可能，經歷不斷的溝通及協調，最後改造係保留老樹區眷村記憶、增加兒童共融式遊具、溜滑梯及體健設施，將水環境工程與城市景觀改造結合，帶給當地居民更安全的生活環境。

共融式遊具 小朋友最愛

水利局表示，原壽德公園只有老樹、草地一片及一座涼亭提供休憩，為多元利用本場域且考量當地以年長者居多，時常可見到爺爺奶奶帶著孫子一起出來散步跑跳，故將小朋友活潑熱情的感染力帶進公園，除了活絡親子間關係，也能帶來更多歡樂的聲音，為此增設共融式攀爬型遊具4座、溜滑梯2座，並依既有地形地貌高低差特色，將滯洪功能設計融入，立體式公園讓小朋友有更有趣的活動空間，提供親子活動需求。

▲公園入流箱涵彩繪，相當可愛。(圖／新北市水利局提供)

保留老樹群 種開花植物

水利局強調，在公園的中心點，保留老樹群做樹下教室及休憩節點，提供休憩、聊天及連結情感場地，同時也配合防洪功能，將環園步道的散步空間以透水鋪面鋪設，另設有無障礙緩坡做串聯，公園內除斜坡綠地外，同時種植多樣開花植物，及設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義。公園環境優化工程後整體功能性提升，外觀呈現樹木繁茂、綠地盎然、具觀賞性開花植物，且具高透水保水、適合老、中、青、小年齡層的活動場域。

多元活動場域 節能保水

為抵抗極端氣候影響，壽德公園採滯洪功能離槽式設計，高達12340m3滯洪容積，設置入、出流排水系統，採分區滯洪理念規劃設計公園高程，避免少量進水後公園下層滯洪空間即呈現大範圍滯水，並控制退水時間在1.5小時內，提高公園使用性。

壽德公園環境優化工程已於2022年12月完工啟用，提供多元活動場域，改善原公園功能較為單一屬性，提升視覺景觀、環園步道長度、綠化植栽面積、提高照度、增設共融式遊具，雨水收集利用系統，兼具節能，滿足不同年齡層活動需求，靜態皆宜。

▲渠底多樣化植栽，隨季節變換。(圖／新北市水利局提供)

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