出道多年的李杏，去年6月換經紀公司、加入伊林娛樂，緊接著就以《茶金》入圍並順利奪下金鐘獎女配角獎；她直言，換新東家、拿獎對她來說都是很大的事，也都是過去一年發生在自己身上的好事，「真的是滿感動、收穫很豐富、很有特別意義的一年！」

李杏是個喜歡穩定的人，所以換東家對她來說是很大的變化，除了好友昇豪是她跟伊林娛樂這段緣分的關鍵引信，之前好幾檔戲都跟伊林藝人合作，因此本來就認識好幾個伊林的經紀人，大家互動都很好，讓她覺得跟這家公司的滿有緣，「 所以當昇豪哥提出這想法，我也覺得好像可以，大公司有其長處，我希望轉換環境，會有1加1大於2的效果！」

她欣慰地說，很多人換東家會有一些糾紛，「我完全沒有！過程是愉快開心的，前經紀公司也對我非常祝福，金鐘獎得獎時遇到前經紀人，也是抱著她大哭、痛哭，因為前經紀人很知道拍《茶金》時我壓力有多大，所以我們看到對方感觸特別多，抱在一起哭得痛哭流涕，對方也給我同樣的情感回饋，然後我們互相希望彼此可以更好、不去互相限制也不去計較。所以過去一年，真的是滿感動感恩的一年，我說這是『翁倩玉之年』，這一年的我的主打歌就是〈感恩的心〉啦。」

事業上大豐收，今年過年是否會包大紅包給家人？李杏坦言，之前幾年收入不穩定，所以不太會包紅包給媽媽，也不想「硬包」，媽媽對她亦沒有收紅包的期待，反而是80多歲的外婆較傳統，至今過年都還會包紅包給她，就為了給她討個吉利，「不過去年我有金鐘獎獎金了，似乎可以包一下給長輩喔！以前只會包給妹妹意思意思一下，然後閨蜜每年都會來我們家拜年，我們也都會互相包紅包。」

▲李杏金鐘加持，開心多年努力與耕耘被看見。 （石智中攝）

李杏家裡人員組成單純，過年也只有外婆、媽媽、她和妹妹，不過因為外婆以前住高雄眷村，小時候過年她和家人都會回南部過年，眷村小孩超多超熱鬧，大家會一起放鞭炮，但長大後表哥表姊們比較不會回去，變成外婆上台北和她們一起過年，「每年我們都是4人吃年夜飯，然後姊妹淘們就會來我們家拜年，先陪我外婆小賭一下，外婆睡覺休息後就換我們自己賭，但也就是賭個氣氛而已。」

她印象最深刻的過年經驗發生在小時候，「過年都會玩鞭炮，有一種霹靂炮，一顆小小的，用香點燃後丟出去，就會發生小火花。當時我才6、7歲吧，一整包霹靂炮都拿在手上，結果香一點，整包炮就在我左手掌上炸開，我當下趕緊甩掉，因為怕被罵不敢跟大人說，只敢默默回家沖冷水，結果虎口腫了一顆像水球般的超大水泡，畫面好驚悚，當天晚上就被發現帶去掛急診了。實在太蠢了。」不過她笑說沒有因此留下陰影，「隔年繼續放鞭炮，因為我知道只要別整包握在手上就不會有事。」

有驚悚當然也有美好的過年回憶。李杏說，小時候回高雄過年都是家人開車，且一定一路塞車，嚴重時曾經塞到10小時，「所以到外婆家常常都是凌晨2、3點或更晚，但不管幾點，外婆就是會馬上起床煮麵給我們吃，她煮的麵都是同一款雜菜麵，就是冰箱裡有什麼食材就加什麼，一定會有加的就是肉絲、雪裡紅，只有外婆煮得出來那種味道的麵。每次長途跋涉回去都很累，睡得很不舒服，但因為知道下車就要吃那個麵了，心情就會變很好，硬被叫醒也不會有起床氣。」