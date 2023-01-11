南投縣是觀光首都，南投縣政府文化局為提升縣內客家產業的競爭力，優化客庄遊程，推出仙境客家尋跡、百年客家尋溪、山味客家尋香及小鎮客家尋木，4條各具主題特色的客家產業文化遊程，邀您走訪客庄好風情、品嘗客家在地好風味。

仙境客家尋跡 鹿谷茶香體驗、客家古蹟探訪

鹿谷鄉客家族群的遷移，源自1745年由大陸福建泉州、漳州渡海來台，蓽路藍縷開啟山林，隨身帶著慚愧祖師公的香火，或攜帶小尊神像，因此，祖師公廟留下鹿谷鄉客家信仰的蹤跡；要品嘗茶香及美食，就一起到仙境般的鹿谷鄉，尋找客家信仰及文化的蹤跡。

■遊程資訊：

鹿谷鄉遊客中心新寮靈鳳廟德遍山陬鹿谷聖蹟亭小半天風味餐坊揉茶品茗

百年客家尋溪 國姓客庄飲咖啡、聞香茅、賞真柏、嘗米香

國姓鄉命名源於國姓爺鄭成功開墾時期，為運送樟腦開墾官道沿途駐軍，吸引大量東勢客家人進駐開發；至今仍保留傳統客家香茅產業，精品咖啡產業、有機冷泉米等，皆源自北港溪上游的清澈水源，還可在歷經多次颱風侵襲，洪流沖刷，依然堅不可摧的糯米橋，見證客家百年歷史。

■遊程資訊：

向陽咖啡福龜休閒農業區化身咖啡杯測師客家麻糬DIY客家風味餐香茅純露泡腳體驗小品真柏盆栽DIY品手沖咖啡堅毅不搖的糯米橋米香DIY活動

▲百年客家尋溪，探訪屹立不搖的糯米橋。(圖／南投縣政府文化局提供)

山味客家尋香 水里永興百味品嘗、社區古厝走讀

水里鄉客庄永興村舊稱牛轀轆，由早期伐樟焗腦，演變至今種植精緻農業可可，大樟樹下傳承著客家過去的產業及聚落文化，透過品嘗烘焙香、可可香及料理香，從產業轉型的艱辛過程，體驗客家人堅毅硬頸的精神。

■遊程資訊：

大樹烘焙坊走讀永興社區賴家古厝大樹餐桌可可農場導覽朱古力體驗活動

小鎮客家尋木 重現水里林業小台北風華

水里鄉林業因客家人經營樟腦事業而興盛，伐木時期更被譽為「小台北」，後因伐木禁令，林業逐漸沒落，但過去的風華仍遺留在市場街區的角落；請跟隨在地達人走讀探索，以手作體驗和飲食文化，重溫水里小台北。

■遊程資訊：

走讀水里市場街木杯墊彩繪里物門市水野餐

▲山味客家尋香，百年大樟樹旁大樹烘焙坊。(圖／南投縣政府文化局提供)

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