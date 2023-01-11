2020年2月正值農曆過年，全球卻開始籠罩COVID-19疫情帶來的不安情緒，雲林長庚醫院接獲疫情可能侵襲台灣的訊息，身處雲林沿海、緊鄰麥寮港提供24小時急診醫療服務重任，院長黃東榮緊急召集院內主管，透過長庚剛建置的公務機群組視訊功能，展開第1次緊急視訊會議。

緊接下來，醫院練兵多時的應變小組發揮功能，雲林長庚擔起隔離醫院、採檢醫院責任，迅速建立醫院防疫動線、PCR篩檢站、防疫專責病房，急診醫學科吳建宏主任站在急診第1線，指導團隊建立病人分流，胸腔內科林大仁醫師二話不說，承擔專責病房照護任務。

迄今歷經將近3年的疫情，雲林長庚堅守任務，除仍持續正常提供門、急、住診服務，照護在地鄉親與長者，更在防疫成就上接連於2021年、2022年獲中華民國醫師公會全國聯合會頒贈「防疫特殊貢獻獎」，而這些成果其實不是一蹴即成。

雲林長庚紀念醫院於2009年12月成立，選擇醫療資源最為貧瘠的雲林沿海麥寮地區落地生根，從開院初期僅9位專任醫師，在長庚體系的支持下，現階段已有25位專任醫師及64位兼任醫師，提供內、外、婦、兒、中醫、牙科及急診等共28個專科醫療服務。

從創院初期提供急性醫療，到2018年成立「社區健康照護中心」深入社區服務，與在地鄉民搏感情、深耕12載，近期為擴大照護偏鄉需要長期照護鄉民，於2022年9月啟用雲林長庚住宿長照機構，至此已完整建立急性治療、社區預防醫學與健康促進、長期照護垂直整合的醫療照護系統。

投入雲林沿海緊急醫療 救急救命

雲林長庚開院即投入緊急醫療並持續增進醫療品質，2021年急診團隊由吳建宏主任與何雨霓醫師領軍，參與醫策會舉辦的國家醫療品質獎競賽，在全台各層級醫院團隊中脫穎而出，榮獲「擬真情境類急重症照護組南區場銀獎」殊榮。

雲林長庚位於石化園區旁，除定期辦理毒化災、大量傷患應變演習，建立少數醫學中心層級醫院才有的固定式毒化災沖洗室，並在雲林縣政府指導下於2018年擴大演習規模，與六輕廠區合作，辦理「雲林縣毒性化學物質災害應變緊急醫療救護暨疏散避難演練」。

偏鄉醫療資源不足，醫療人才更是招募不易，透過長庚體系跨院區人才培育，雲林長庚持續積極拓展服務項目及團隊，骨科服務團隊擴大至3名專任醫師，骨科陳柏翰主任帶領的醫療團隊更在2018年榮獲世界骨質疏鬆基金會的銀獎認證。

2021年、2022年再各增加1名神經外科專任醫師及心臟內科專任醫師，強化急重症醫療服務，建立緊急重大外傷的處理流程及評估標準，由急診與骨科、神經外科、一般外科醫師合作，加速判斷病人後續處理方式，使病人得以迅速獲得應有治療。

雲林長庚同時與嘉義長庚紀念醫院合作，執行衛福部「偏遠地區遠距醫療建置計畫」，2022年9月於雲林長庚急診室完成建置遠距醫療設備，針對偏鄉地區普遍無法全時段提供會診的專科，經急診醫師評估啟動遠距會診，由嘉義長庚專科醫師協助初步診斷並建議處置。

▲雲林長庚住宿長照機構啟用剪綵。

自許史懷哲精神 守護雲林沿海居民 邁向零C肝

根據衛福部統計，雲林縣C型肝炎的盛行率7.8％，遠高於全國平均4％，有鑑於此，雲林長庚於2018年成立「社區健康照護中心」，由專責團隊結合家醫科、胃腸肝膽科等專科醫師及護理部，主動出擊進到社區，關懷及衛教C肝陽性個案。

醫療團隊將預防醫學知識、健康促進活動直接帶入社區及家戶，2018年迄今，團隊已辦理超過1300場社區活動、關懷近6萬人次，C肝陽性個案治療率達到91.2％，公益回饋社會的實績獲2021年雲林縣「醫療奉獻獎-團體貢獻組」肯定。

從社區連結到長照 個管師看見高齡長者的需求

雲林長庚於2018年6月與雲林縣政府簽訂特約，成立社區整合型服務中心A單位，主責台西區，由個案管理師依長者需求安排照顧計畫，與社區居家服務B單位建立合作關係，截至2022年11月，已累積1275例長期服務個案，讓住在外地的家屬減少照護壓力並感到安心。

投入住宿式長期照護 沿海民眾免於奔波

在獲得雲林縣政府重視與長庚體系支持下，雲林長庚住宿式長照機構自2022年9月啟用，雲林縣長張麗善及縣衛生局長曾春美親臨剪綵，結合醫院復健治療、洗腎治療及急性診療系統優勢，期許以五星級團隊提供整合性、持續性與人性化的照顧服務，協助促進健康、改善住民獨立自主的生活能力。