市長黃偉哲歡迎全台民眾來臺南走春，不論白天、夜晚、市區、郊區都有美景可賞，光節、燈節、燈會、藝術季、花海、泡湯任君選擇，也預祝大家鴻兔大展好運到！觀旅局長郭貞慧說，臺南除了燈會、古蹟、廟宇、美食等豐富的人文，喜歡泡溫泉的朋友也有關子嶺泥漿溫泉與龜丹溫泉可以選擇，喜歡賞花的朋友，可到梅嶺登山健行賞花，或到六甲欣賞落羽松，或是鹽水、北門也會有繽紛的休耕花海，不妨及早安排臺南走春行程。

龍崎光節：空山祭 （111/12/24-112/2/12）

「全國最美」山林光節，今年同樣結合青年藝術團隊以及在地社群與民間企業的力量，展出由藝術家與社區居民、生活環境互動交流、共創的公共裝置藝術作品，每件作品皆為現地創作，呈現出專屬於龍崎山林、奇幻又富有文藝氣息的浪漫夜晚。

推薦白天可先走訪虎形山公園鄰近景點，如：有夢幻湖之稱的牛埔農塘、另類展示漫威英雄的龍崎文衡殿，也可到關廟區的新光里彩繪村、大潭埤公園走走，再品嘗在地鳳梨吐司或魯麵等美食，等傍晚再前往空山祭。

月之美術館 （111/12/17-112/2/12）、月津港燈節（112/1/14-2/12）

每年的春節鹽水的燈節都是重頭戲，本年度的月之美術館一樣在鹽水區歷史街區展出，除了11件常設作品，另有8件新增作品，還有Bingo闖關互動贈獎活動，增加看展樂趣；月津港燈節則以「城裡的月光」為主題，規劃四大展區展出75組作品，還有11組傳統戲曲匯演的水月劇場，讓大家在光影中感受月津港之美。來到鹽水還可走訪月津港親水公園、護庇宮、永成戲院、八角樓、聚波亭大眾廟、鹽水武廟、鹽水車站等景點，也可以到鹽水觀光美食城品嘗在地小吃，再順遊鄰近的《俗女養成記》景點後壁菁寮老街。

2023第11屆府城普濟燈會 （112/1/16-2/11）

普濟燈會被票選為台灣十大燈會之一，也是少數由地方結合街區籌辦的燈節，至今累計超過100萬人次參觀，近年前進日本展出，增加台灣國際能見度。本屆燈會總計規劃展出1600盞彩繪燈籠，比往年約增加100盞燈籠，展覽範圍亦向外延伸，讓周邊巷弄街道也渲染濃濃春節氣氛。

▲2022Mattauw大地藝術季w聖康〈療癒系列〉。（圖／臺南市政府文化局提供）

2022Mattauw大地藝術季（111/10/15-112/1/29）

兩年一屆的大地藝術季以超過60件藝術作品及100場文化探索，打造臺南文藝生態展覽。本屆大地藝術季成為台灣首個聚焦於溪流的藝術季，也是目前單一縣市幅員最廣的藝術季，展區沿著曾文溪流域分布於總爺藝文中心、大隆田、渡頭與拔林等地區，透過最貼近生活的方式認識臺南水域治理相關議題。

關子嶺、龜丹泡溫泉

關子嶺溫泉是世界三大泥漿溫泉之一，號稱「天下第一靈泉」，灰黑色的弱鹼性碳酸泉水可浴不可飲，浸泡後通體舒暢，皮膚柔滑光潔。泡完溫泉別錯過在地美食扛霸子「桶仔雞」，或到175咖啡公路景觀餐廳來杯東山咖啡。泡過泥漿溫泉也可再到楠西區有美人湯之稱的龜丹溫泉，碳酸泉水的水質清澈、無色無味，並且可順遊梅嶺風景區。

自然美景

每年約從12月起到翌年1月左右，楠西區的梅嶺風景區會隨著天氣轉冷開出滿山雪白的梅花，還有杜鵑花、紫牡丹、山櫻花陸續盛開，美不勝收。走訪楠西梅嶺還可品嘗酸甜梅子雞與酥脆薑黃雞等在地美食，滿足身心靈。

六甲區（台1線、台鐵林鳳營車站附近）的落羽松也隨天氣變冷會逐漸轉變成紅褐色，是全台最晚轉換顏色的落羽松森林，呈現出宛如歐美地區的異國風情，吸引大批網美網帥前來拍照。

喜歡浪漫花海的朋友，明年在鹽水區信義路兩旁、北門區侯雨利故居及文山里仁安宮周邊（174市道旁），都會有波斯菊及百日草的休耕花海，大片花海非常鮮艷迷人。

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