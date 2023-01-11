上天把忘憂的海天景色遺留在南迴！開車行經南迴公路更能黏住「東漂」旅人的腳步了，去年甫啟用的「最美休息站」大武之心南迴驛，具有獨特燈塔意象造型設計，形塑特殊新穎的曲線造型，提供臺東限定版美食小吃、特色伴手禮賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、觀景平台等設施，旅途中想要休憩補充能量，就到南迴驛品嘗點心茶飲，遠眺一覽無遺的海天一色，讓南迴線旅途成為「難忘的回憶」！

▲迎著海風，佇立在大武漁港海堤，在《1314號的藍》看海、聽浪，甚至還能看見粉橘色的日出和晚霞。(圖／臺東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科提供)

臺東就是大型美術館

「整個臺東都是我的大型美術館」縣長饒慶鈴提倡，南迴藝術季也為旅途增添許多藝術打卡景點，恰好鄰近南迴驛、在大武漁港海堤旁就有座大型創作藝術裝置「1314的藍」，配上忘憂藍的太平洋及棉花糖般的雲朵，及最美的公車亭「微光懸亭」及沙灘上充滿夢幻光影的「藍色迴旋」，一不小心就會成為走入明信片中的主角喔！更多精彩的南迴藝術季作品，請上南迴藝術季臉書粉專查詢，趁著春節連假來趟不一樣的藝術文化慢旅行吧。

▲領航員：饒慶鈴（臺東縣長）。讓藝術文化深入每一個人，打造臺東成為一座大型美術館，新的一年，慶鈴邀請大家到臺東來場遇見藝術、山海、大地的旅行。(圖／臺東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科提供)

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