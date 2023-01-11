鹿港天后宮，創建於明末1591年，創建迄今已逾四百餘年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，現被列為國定古蹟。由於坐落在早期貿易興盛、文化薈萃的鹿港，故寺廟建築，一樑一柱、木雕、石雕、彩繪皆出自於名匠之手。華美至極，處處盡顯其豐富的歷史人文風采。

神威遠播 香火鼎盛

鹿港天后宮也因神威遠播，屢顯神蹟、宮務管理有方，香火始終鼎盛不衰，目前信徒遍佈全世界各地，是台灣相當具代表性的媽祖廟，亦為研究史料、考證古蹟、探索民俗信仰等各方人士眼中珍寶。

鹿港天后宮是藝術的殿堂，一座廟宇的完成，結合了地方的財力、物力，聘請最好的匠師興建廟宇，廟宇的裝飾內涵則傳承了先民留給後代的期許與勉勵。鹿港天后宮是台灣很典型的宮廟，將建築技術及匠師對場競藝的精神發揮到極致的廟宇。

鹿港天后宮新春人潮。(圖／鹿港天后宮提供)

鹿港天后宮靠近港口，係由於天后宮的主神媽祖是航海的守護神，故選擇靠近港口興建，以期保佑往來的船隻。天后宮位於鹿港不見天街（中山路）的北方，坐向為「坐辰向戌兼乙辛分金丙辰屬土，開喜坐角十度雷澤歸妹卦二爻」，廟宇坐東南東朝西北西，屬於「三進」、「兩廊」、「兩護龍」的型制，廟門面對台灣海峽，遠眺湄洲祖廟。

入廟看廟門 品味藝術

「入廟看廟門」，廟門是寺廟雕刻的重心，亦是寺廟對外的門面象徵，天后宮三川殿為歇山重簷的結構，五開間的正面，設有五門、中開三門，旁邊設有八卦月門、正面牆壁是以花崗岩、青斗石混合雕砌而成，精采的石窗透雕，剔地起突的龍虎石雕，精緻的彩繪及棟架上的木雕，皆為名家之作。木雕由李煥美為首的鹿港匠師施做，石雕為泉州蔣馨家族石匠蔣文華、蔣文水的作品，彩繪為1945年至1956年間由郭新林及柯煥章的作品，不論是木雕、石雕、彩繪，其作品極富藝術價值，值得您一再品味。

牌樓於1973年由鹿港大木匠師施坤玉設計，後由施金鐘施做，屋頂上的斗栱及樑柱是以水泥鑄模而成，燕尾式的廟宇飛簷起翹，曲線流暢。牌樓採四柱三間式建築，牌樓樑柱原為朱紅色，2003重修時改漆為鎏金色，更顯得莊嚴肅穆。

鹿港天后宮正殿是三開間的正面，高大寬敞、莊嚴雄偉，殿中神龕供奉湄洲媽祖的寶像，是天后宮的鎮廟之寶，左右配祀千里眼及順風耳，為泉州匠師連詠川所雕塑。千里眼手執戟，眼觀四面，順風耳手持斧鉞，耳聽八方，其青面獠牙的造型，有著驅邪止煞的意味。五十年代曾再請鹿港匠師余鎮江重新髹漆整修，據鹿港神像雕刻藝師施至輝指出，此千里眼、順風耳神像姿態與神韻，極為優雅，為神像雕刻的經典之作。

凌霄寶殿又稱天公殿，原為三開間建築，現貌為1963年施坤玉大師所施做。後殿神龕局部雕刻為李煥美老師及施傳老師等匠師施做。後殿石雕除龍柱為舊有的石雕外，其餘皆為蔣馨之孫張清玉率領匠師所施做的作品。後殿部份的雕刻及彩繪直至1971年始全部完成。現一樓為太歲殿，二樓則為凌霄寶殿，主祀玉皇大帝及其它配祀神明。

2023年歲次癸卯祈福點燈

鹿港天后宮神威遠播，吸引海內外信徒祈求平安，2023年歲次癸卯祈福點燈熱烈搶手，其中財運亨通斗創紀錄，一開放報名，現場就被搶訂一空。凡親自到天后宮，或以匯款辦理登記預約安太歲、點光明燈、文昌燈、安拜斗、月老姻緣簿為月老限定版紀念品、閤家平安斗等，限量贈送「天后Ｑ版卡套」。廟方並溫馨提醒，歲次癸卯年犯沖生肖：【兔、雞、鼠、馬】，記得要來安太歲祈福保平安。

發揚媽祖慈悲投入社會公益

鹿港天后宮長期致力社會公益，發揚媽祖慈悲精神，眾人齊心捐贈，擁抱關懷獨老，善美無遠弗屆，用愛循環，讓世界更溫暖，中元普度祈福物資，捐贈彰化家扶中心、華山基金會、老五老基金會等，「一起讓愛無限、溫暖蔓延每個角落」。

此外，鹿港天后宮委員會更全方位關懷，支持各種救難行動和投入環境保護，捐助救生艇、資源回收車和垃圾車。並再次榮獲內政部肯定111年度績優宗教團體，實踐媽祖立德、行善、大愛的精神，讓愛溫暖人心，委員會也感謝內政部給予興辦社會公益事務績優宗教團體的肯定，鹿港天后宮主委張偉東堅信「信仰相隨是永續社會正向的力量」。

數位典藏保存文物

鹿港天后宮主委張偉東、委員們與總幹事劉家汶心懷慈悲，守護信仰傳承，也有著前瞻的文化視野，結合文化界保存相關歷史文物，並進一步田野調查，挖掘文物背後的歷史故事，還耗資經費和心力，有系統地全面進行數位化典藏，讓珍貴的文化資產，得以走進更多人的視野，能夠深深欣賞、闡揚教義，隨著時代仍活出嶄新的生命，啟發更多人。