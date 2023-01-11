國立台灣美術館為迎接2023年嶄新的壬癸兔年，推出「鴻運兔YOU－藝同賀新春」，活動自1月8日開跑，將熱鬧延續至2月4日元宵節前夕。

1月8日首場活動由國美館館長廖仁義、各界貴賓同聚迎新送福，邀請幼稚園小朋友帶來天真可愛的帶動唱表演，當天並開始發送由書法大家李轂摩、於同生兩人的限量墨寶春聯，送上新年第一份祝「福」。

大年初二送福袋 元宵節彩繪燈籠

緊接著在1月13日、14日推出「兔野仙蹤-兔年年畫特展」限量年畫抽獎贈送，版印年畫有「迎祥納吉、避邪祈福」的寓意，期許民眾壬癸兔年「鴻兔年，祝福大吉大利，平安如意」。

國美館在農曆年後開館日是1月23日(大年初二)，「鴻運兔YOU－藝同賀新春」系列活動登場，邀請舊雨新知到館走春，當天上午入館民眾將有機會收到喜氣的「鴻運兔福袋」，願福到喜到。

2月4日元宵節前夕是春節尾聲，有「小過年」之稱，國美館推出「藝起慶元宵」活動與民眾共度佳節，安排學生團隊絃樂團演出、體驗彩繪燈籠，歡迎大小朋友共享美好時光，另將於「國美館FB粉絲專頁」館藏作品設計10道燈謎，民眾也可在線上體驗猜燈謎樂趣，並了解展覽意涵。

此外，春節期間館內展覽也精彩多元，如「問世間，情不為何物－2022台灣美術雙年展」、「數據光景－2023台灣國際光影藝術節」、「畫筆下的真實－李梅樹120歲藝術紀念展」、「兔野仙蹤－兔年年畫特展」等精彩展覽，讓您開春就有迎新好心情、新年假期豐富充實。

「2022台灣美術雙年展」藝術家許震唐的作品《野鰻．人》。(圖／國立台灣美術館)

台灣美術雙年展 問世間，情不為何物

「2022台灣美術雙年展」由徐文瑞與張懿文共同組成策展團隊，以「問世間，情不為何物」為主題，聚焦「垂直城市：畸零地與現代技術的生態」、「宇宙的再編織：當代原民現身」、「身體作為戰場：歷史的規訓」與「情為何物：跨物種與泛靈論」等4個子題。

本展邀請32組藝術家參展，展出內容涵蓋錄像、裝置、繪畫、文獻研究、現場表演等等，以及以國美館畸零地現地創作等各種領域的表現形式，追問當代技術生態的宇宙觀。

數據光景 2023台灣國際光影藝術節

數據在我們身邊川流不息，試著擷取訊號，將其織光化景。數位時代裡，龐大的資料透過分析與整理，以特定的視角，運算並建立秩序後，成為可閱讀的資訊，宛如《駭客任務》救世主尼歐眼中，萬事萬物皆為資訊流。

「2023台灣國際光影藝術節」以「數據光景」為題，由台灣、美國、日本及烏克蘭等藝術家共9組作品，大部分散落在國美館外的廣場空間，將資訊作為驅動創作的燃料，可視化數據，以光或音，幻化成景，將展至2月5日，歡迎民眾來感受這場音像盛宴。

畫筆下的真實 李梅樹120歲藝術紀念展

前輩畫家李梅樹（1902-1983）堅持以寫實主義風格關注描繪台灣土地及人民，為台灣美術史上寫實主義風格的代表畫家，獻身藝術也熱心投入地方公益事務與美術教育，與社會服務實踐緊密連結。

此展與李梅樹紀念館合作，展出百餘件作品，輔以畫稿、速寫、照片及文獻來回顧一生畫業，呈現李梅樹畫筆下映照鄉里、真情紀實的本土台灣風格。

傳遞正能量 兔野仙蹤－兔年年畫特展

邁向2023年，跳脫國際戰爭、新冠疫情的陰霾，中華民國第38屆版印年畫「兔野仙蹤－兔年年畫特展」，傳遞為世界祈求和平、團圓、經濟復甦的能量，與大家攜手迎向2023年、過好年。

展出作品有委託創作、徵選得獎與入選作品共計78件，並與學學文化創意基金會合作，展出藝術家莊普創作「感動兔」素坯原型、17校逾400件「小感動兔」彩繪作品，以及特別透過科技重新詮釋年畫的藝術內涵進行推廣，彙整在Web網頁的數位體驗，希望寓教娛樂帶領民眾體驗版印年畫的多樣性。

國美館典藏的藝術家李梅樹作品《郊遊》。(圖／國立台灣美術館)

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