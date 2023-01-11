彰化今年邁入建縣300年，濃厚的歷史文化造就不凡的古城魅力，每年春節期間彰化總有絡繹不絕的人潮來走春祈福，祈求新的一年平安順利，春節期間彰化縣內的活動更是精彩不停歇，帶您白天賞花夜間賞燈，從早玩到晚，感受彰化不一樣的晝夜之美。

走春兼祈福 遊遍大鹿港

許多民眾習慣在春節期間到廟裡拜拜求平安，鹿港的廟宇古蹟多且歷史文化底蘊豐富，「鹿港龍山寺」完整保存清朝古色古香的傳統建築，香火鼎盛遠近馳名的國定古蹟-「鹿港天后宮」更是民眾春節來彰化的必訪行程之一，每年一到農曆春節年味十足，總是湧入大批信徒到此拜拜祈福、點燈，祈求媽祖保佑來年平安順遂，接著走訪鹿港老街感受濃厚的新春喜氣，在傳統的店鋪中找尋童年的記憶、品嘗鹿港在地特色小吃、穿梭在百年古蹟建築間，漫遊鹿港。

除此之外，西濱沿岸的觀光工廠數量是全台排名前三，類型多元豐富，富具彰化在地特色，絕對能讓大小朋友在此玩得不亦樂乎，像是認識台灣傳統產業神秘製程的「緞帶王觀光工廠」；體驗手做烘焙樂趣的「台灣優格餅乾學院」及「興麥蛋捲烘焙王國」；以木皮為主推廣綠色建材及環保概念的「卷木森活館」、擁有全球唯一玻璃媽祖廟的「台灣玻璃館」；了解保健知識的「白蘭氏健康博物館」等，吃喝玩樂齊聚一堂，一同享受親子時光、共遊的好去處。

花在彰化 擁抱花海

花在彰化。(圖／彰化縣政府城市暨觀光發展處提供)

彰化縣富有「農業大縣」美譽，花卉產業在全台排名名列前茅，為推廣彰化在地花卉及優質農特產，每年春節期間在溪州公園舉辦年度盛會-「花在彰化」，今年的活動自1月22日至2月5日每日上午9點至下午6點舉行，本次規劃大型裝置藝術、漂浮裝置藝術、特色創意花卉造景布置、花果廊道等，同時搭配休閒農業暨農特產品展、工商產業暨美食展及各式展演活動，萬紫千紅的花田景色加上精彩活動不停歇，歡迎大家來彰化走春，體驗欣賞美麗花卉、品嚐在地美食。

另外，擁有百年古厝兼具歷史人文的「成美文化園區」、中式庭園造景的「萬景藝苑」，園內融合自然與人文景緻，彷彿置身世外桃源，所有煩惱拋諸腦後，最後絕不可錯過「花的故鄉-田尾公路花園」，悠閒的騎乘自行車徜徉在美不勝收的花海裡，令人心曠神怡，一年四季都有不同的花卉可供欣賞，仙人掌園、電照菊花燈海、九重葛等，是絕佳的賞花好去處，喝花茶、吃花餐、拈花惹草來彰化就對了！

彰化月影燈季 知名IP陪你過新年

「白天賞花、夜間賞燈」，每年於八卦山大佛風景區舉辦的彰化月影燈季，已經是彰化年度的招牌活動，與「花在彰化」活動成為南彰北彰春節熱門走春景點，「2023彰化月影燈季」特別不一樣，有知名IP地景裝置、光影藝術及水舞展演，將於本周盛大舉行，自1月14日起至2月28日止每天晚上5點30分至10點（暫定），照亮整個八卦山、大佛風景區、天空步道，處處都有亮點，還有小朋友最喜歡的兒童遊樂區，是春節必遊的行程，熱誠歡迎全國民眾到八卦山觀賞一年一度的彰化月影燈季。

參觀月影燈季，還可以順道至「卦山村－美學生活聚落」走訪，卦山村是由一群熱愛美學的『藝術家』、『生活家』、『創作職人』進駐，有漆器創作、商業攝影、永生花教學、古琴表演、版畫、插畫、水彩、植栽設計、披薩親子美食教學、茶道教學等，駐店職人們除了創作，也將技藝化為課程與遊客互動，讓八卦山面貌煥然一新，增添全新美學生命力，一樓還有創意餐飲空間，販售甜點、咖啡、簡餐等不同風格的飲食，滿足遊客的多元需求，民眾可搭乘「18路-八卦山大佛線」公車到此一遊，感受彰化職人的熱情，共享美好時光。

領航員：王惠美（彰化縣長）新的一年，還在煩惱該如何規劃走春行程嗎?彰化縣政府為大家整理出新春遊彰化的最佳行程，春節活動精彩不停歇，好吃好玩又好拍，歡迎大家來彰化旅遊，感受魅力彰化。(圖／彰化縣政府城市暨觀光發展處提供)

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