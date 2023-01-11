國立故宮博物院南部院區坐落嘉義縣太保市，占地70公頃，是嘉義重要的文化觀光地標。

故宮國寶精品，不可不看！

2023萬事「金」如意！故宮南院新春特地精選〈清 金鑲寶石萬壽如意〉及〈清 掐絲琺瑯太平有象〉等吉慶展件陪伴觀眾過新年；喜迎瑞兔！兔子自古被認為是長壽、祥瑞的象徵，也常出現於月亮的傳說中，「翰墨空間G宮書畫賞析」規劃賞兔專區，展出「元代〈秋景嬰戲〉、明代〈嫦娥奔月圖〉、清代〈喬松臥兔〉，以及〈天問〉等作品，帶觀眾一窺古畫中兔子靈活討喜的模樣。

新春福祿壽相隨，羅漢接棒賀元宵

人氣國寶展展出5件清代精緻工藝作品，取其造型、紋飾或諧音，組合出「吉祥如意、太平有象、萬年長青、福壽綿延、松鹿長春」等吉祥意涵，觀眾不妨依照展場說明，尋覓紅色蝙蝠（鴻福）、葫蘆（福祿）、綬帶（壽）、卍（萬）來增添新年好運氣，展期至1月29日止。

2月4日起「羅漢」主題接續登場，羅漢是佛教中修行得道的聖者，十八羅漢中，大眾熟知的降龍羅漢、伏虎羅漢、布袋和尚以及達摩祖師都是明清以來佛教藝術常見的題材。本檔精選宋、元3件國寶書畫以及3件清代竹、玉雕刻展件，神態逼真，喜歡羅漢的朋友別錯過！

臺灣意象展中結合數位前瞻性技術的沉浸式劇場，呈現臺灣在各帝國治理下的歷史痕跡與獨特風貌。(圖／故宮南院提供)

黑天牧羊女情愛故事 印度織品討喜有趣

1月14日亞洲織品展全新換展，兩件印度繪染掛飾皆顏色討喜，焦點展件〈科羅曼多海岸 花鳥紋繪染掛飾〉由山丘、花樹、雙頭鷹等構成主體紋樣，雙頭鷹是毗濕奴的化身，力大無比，據傳可抓住4隻大象，在歐洲也常作為皇室紋章；〈黑天與牧牛女繪染儀式掛飾〉講述毗濕奴的化身「黑天」與牧牛女的情愛故事。黑天在樹下吹笛，與尋聲而來的牧牛女們相會、共舞的歡愉場面，是印度經典的藝術主題。

臺灣意象展帶觀眾深入歷史、瞭解臺灣

平埔仔、土生仔、熟番、灣生、芋仔蕃薯？這些看似熟悉的名詞與族群歷史，如何耐人尋味？臺灣意象展PartⅡ為國立故宮博物院館際合作的新媒體展，除了延續第一檔透過地圖、繪畫、風物來介紹歷史上的臺灣風土面貌外，更聚焦在歷史上造訪臺灣的人與臺灣住民，如何互相影響、摩擦、爭執、交融，型塑出一段特殊的「臺灣人經驗」。

展覽結合數位科技，除了提供歷史臺灣的人文風土沉浸式體驗外，觀眾透過科技輔助，更可即興來場30年代的環島旅行！展場之一以臺灣常見的流水席及電子琴花車作成互動裝置，將歡愉、熱鬧的氣氛與社會邊緣的一面雜揉在臺灣的通俗飲食文化中，有趣又讓人沉思回味。

戶外美術館新作亮相 體驗園區藝術「群生」之美

故宮南院「藝術方舟」強調藝術作品與環境的融合，讓8件舊作與〈不知道的時間〉、〈土間〉及〈風-景〉等3件新作彼此形成「群帶」關係，為觀眾創造自在暢遊的博物館空間。新春期間來南院走春看展，也別忘了走到戶外，在東側園區享受美好的陽光、清風與草地。

清朝宮廷畫家楊大章善畫花鳥畜獸，作品〈喬松臥兔〉筆法細緻，色彩鮮麗。(圖／故宮南院提供)

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