今年10月輕軌由美術館站抵達愛河之心，當輕軌列車緩緩駛進美術館園區小葉欖仁夾道的C21美術館站，在綠蔭濃密的「龍貓隧道」間穿梭，吸引數萬遊客拍照打卡時，服務範圍已達31站，目前僅餘C25-C31大順路段最後一塊拼圖，朝2023全線通車，輕軌成圓目標大步邁進。

捷運黃線是重中之重

繼捷運紅、橘線，高雄第三條捷運黃線也動起來了，捷運黃線將是高雄市綠色交通非常重要的一環，將與捷運紅線、橘線、輕軌、台鐵，形成格狀路網，並串起高雄2個行政中心、3所大學、7所高中、3所醫院，以及文化中心、衛武營、亞洲新灣區等各大生活圈，對於高雄整體捷運路網，捷運黃線是重中之重。

高雄捷運黃線，經費預算約1,442億元，整體路線為一倒Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，區域人口達116萬人，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。路線總長約22.91公里，設置23座車站，包括22座地下車站、一座高架車站及機廠一座。

2022年10月輕軌C21-C24路段通車，路段內「龍貓隧道」爆紅，吸引許多民眾拍照打卡，並助當月輕軌運量創下新高紀錄。(圖／高雄市政府捷運工程局提供)

捷運路網長114.3公里

捷運岡山路竹延伸線RK1站施工進度已超過8成，捷運RK1岡山站預計可在2024年中先行通車，去年核定岡山路竹延伸線(第二階段)工程也已同步啟動；而捷運紅線小港林園延伸線環評也於6月底審議通過，預計在今年底起陸續動工。小港林園延伸線採以紅線同系統「一車到底」方式推動，包括用地取得與工程費的總預算約533億元，設置7座車站(地下6站、高架1站)，可串連南北產業園區與高雄國際機場，屆時從林園到左營高鐵站，只要49分鐘就能抵達。

總共耗資2,416億元的「捷運四線齊發」工程，將使現有的61.8公里的捷運路網，幾近倍增至114.3公里，高雄目前營運中的捷運路線共69站、61.8公里，所有工程在2030年之前，陸續完工之後，高雄的捷運路線將達114站、114.3公里，比現狀分別增加65.22％和84.95％，大幅提升高雄市區內大眾運輸路網覆蓋率，也將改變城市容貌。

2022年10月高雄輕軌C21-C24通車，許多民眾前來搭乘體驗「龍貓隧道」，還紛紛拿出手機搶拍列車與隧道合影、進站瞬間。(圖／高雄市政府捷運工程局提供)

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