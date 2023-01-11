為促進花蓮農村產業發展，由花蓮縣政府農業處輔導推動「花蓮農村好生活」農村再生品牌，辦理公開甄選活動，期望挖掘農村特色經營主體，推廣在地旅遊的深化，提供更多元的旅遊建議與更深度的體驗活動規劃。除了持續扶植農村夥伴旅遊服務提升及加強認同之外，並與輔導期間之執行單位共同推廣「花蓮農村五寶：鶴岡文旦、馬太鞍樹豆、赤柯山金針花、富里米、富興鳳梨」，加深消費者對於花蓮農村特色產物與地方產生印象連結，強化具花蓮代表性農特產品行銷，發展具有辨識度與特色性的產品。

支持台灣在地農產，花蓮縣政府農業處首次與印花樂攜手合作推出花蓮農村五寶贈品禮盒，與農村再生社區夥伴共同推廣具花蓮代表性農特產品「鶴岡文旦、馬太鞍樹豆、赤柯山金針花、富里米、富興鳳梨」，強化花蓮農村五寶推廣。

禮盒設計理念，以大色塊描繪出花蓮五寶的樣貌設計成滿版印花，不規則排列像是剛動土翻修整理完的花圃，並加入花蓮縣代表吉祥物朱鸝在其中尋找五寶，模樣十分可愛。

花蓮擁有絕美的農村風貌，成為民眾放假出遊的新選擇，為持續將花蓮農村的美讓更多人知道，由花蓮縣政府農業處辦理公開甄選活動，挖掘具潛力農村經營主體，規劃出兼具創意且串聯在地資源共同發展之體驗內容。總計共15個農村經營主體參與甄選活動，並選出5個優選及2個佳作。藉由現地指導、實地評估等工作坊協助經營主體進行遊程調整、市場接軌，拓展在地人員視野與主流市場的操作經驗。

花蓮農村好生活x印花樂花蓮農村特色聯名禮盒。(圖／花蓮縣政府農業處)

果子俠農創果品

果子俠農創果品秉持著「在地連結」、「自然永續」的原則，夜觀活動，享受夜晚的那份清涼。深入淺山環境，打開自己的官感，在微森林間深呼吸，走訪園區並製作帶走自製香草醋飲，用雙手採集、摸索，收集一點一滴的美好，在心中慢慢刻下一場難忘的旅行。詳情請洽果子俠農創果品臉書粉絲專頁。

香草田園遊戲

香草田園遊戲－禾亮家香草創意坊：香草田園遊戲，透過尋寶的互動設計，親自跟植物五感接觸，運用「嗅覺」尋找、採集香草，並親自品嘗每一種新鮮香草所帶來的「味覺」刺激，學習如何照護植栽，還可以親手做出各種香草點心，品一杯新鮮現沖香草茶，吃一口好吃香草點心，優雅的度過假期時光！詳情請洽禾亮家香草創意坊臉書粉絲專頁。

柚香柚農心旅行

柚香柚農心旅行－羊仔厝生態庭園 ：瑞穗的好山好水亦相當適合放慢旅行的步調，以鶴岡文旦柚為主題，深入柚園及柚樹生態、體驗自製果醬、品嘗最佳全食主義的柚香餐飲，在這個恬靜而充滿田園風光的溫泉小鎮享受慢遊的悠閒時光。詳情請洽柚遊自在木日光臉書粉絲專頁。

走訪土鳳梨故鄉

花蓮瑞穗富興社區是台灣最大的土鳳梨產區，每年7-9月採收期可以見到田間顆顆飽滿的鳳梨，呈現縱谷富庶村的美景。遊程以導覽解說方式介紹當季在地食材，並以腳步的走動、手上的勞動採集在地食材，將食材與當地鳳梨特色結合做成餐點，享受秋季小旅行的美好時光。詳情請洽鳳梨的故鄉x富興的酋長臉書粉絲專頁。

豐山小旅行

豐山小旅行，讓遊客能夠親自採集食材，例如採集蔬菜及抓小龍蝦，再自行動手料理成午餐。透過實作結合食農與食魚的理念，從產地到餐桌，讓您有不一樣的食農體驗。詳情請洽小雨蛙生態教育農場臉書粉絲專頁。

經花蓮縣政府農業處與水保局花蓮分局致力農村再生、推動農遊體驗以帶動地方產業發展後，也已由旅行社與農村夥伴協力推出相關行程，詳情請洽偏愛旅行及「花蓮農村好生活」臉書粉絲專頁掌握更多花蓮農村資訊！

森靈微旅－果子俠農創果品。(圖／花蓮縣政府農業處)

（花蓮縣政府農業處廣告）