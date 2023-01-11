補助3燈2器1門 竹市非六都第一

一人申請、全棟受惠！新竹市消防局致力提升6樓以上老舊大樓火災時逃生避難安全，針對647棟老舊大樓老舊建物，推動非六都第一補助「3燈2器1門」消防設備更新及首次檢修申報，專案自8月18日開放申請至今，共237棟大樓提出申請、148棟大樓施作完成。

守護市民生命安全

代理市長陳章賢表示，守護市民生命安全，是市府最重要的任務，為解決老舊大樓消防設備不足的問題，市府推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案。陳章賢指出，防災除了人助，更是自助，明年度也編列1500萬預算，鼓勵符合補助資格的大樓住戶凝聚共識，趕快至消防局或都發處提出申請，共同提升老舊大樓基本消防安全，申辦期限至2023年12月31日止，只要1人代表申請，就能全棟受惠。

消防局長李世恭說明，3燈為緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，2器為滅火器、住警器，1門為防火門。依消防法第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備之義務。本次補助先將住戶遇到火災時初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能先補足，透過檢修申報體檢後，逐步來輔導修繕所有設備。

滅火器設備更新完成，由消防局與住戶共同驗收。(圖／新竹市消防局)

老舊大樓可提申請

李世恭表示，補助專案原先僅針對1995年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，推動過程發現部分社區，如早期興建之國宅、無管理基金之老舊大樓等，雖未符合補助原則，但因管理公共設施有實質困難而長時無法修繕設備，為提升公共安全增列為補助對象，如為上述情形可提出申請後個案審查，通過即可獲得補助。

博愛街大樓住戶葉先生說，他已經居住27年，平時都由他打理大樓的公共設備。這次的補助就像及時雨，已經把公共空間的消防設備及防火門修好，他也向其他住戶募資，再將系統性設備修繕完成，未來也會固定檢修保持勘用。

都發處長許志瑞表示，竹市237棟大樓申請補助案中，申請「1門」（防火門）補助計30棟，經市府委託調查、監造技術服務廠商至現場後，發現部分防火門開啟方向錯誤，或橫拉推桿改裝成喇叭鎖，並未在申請修繕名單中，經專業廠商檢查時才發現，導致逃生避難的防火門，反成了避難逃生的枷鎖。

檢查防火門及修繕

自2023年1月1日起8至15層住宅類（H2）的公寓大廈，每3年的第1季應向市府申報建築物防火避難設施及設備安全標準檢查，未申報之公寓大廈將處以6萬元至30萬元罰鍰，呼籲市民踴躍提出申請防火門修繕申請。

除了可節省社區修繕社區防火門的支出，也可請市府委託專業廠商檢查防火門現況是否符合法規使用。民眾申請補助可至消防局（局本部、各大隊、各分隊）、都發處及各區公所索取申請書，或上網填寫申請書及檢附相關文件，再交至消防局或都發處。

緊急照明燈設備更新完成，由消防局與住戶共同驗收。(圖／新竹市消防局)

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