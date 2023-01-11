細遊竹縣 走春心花現

花燈迎天穿

每年農曆正月20日為客家天穿日，相傳女媧煉五彩石補天來解救蒼生，為了感念感謝其恩澤，客家傳統習俗在這天都會放下手邊工作，準備粄食祭祀女神，象徵協助女媧補天，以彰顯崇敬天地、尊重自然作息的心意。

沿峨眉湖岸漫步能欣賞黃澄澄的風鈴木花。圖／新竹縣政府

新埔鎮花燈歷史悠久，過去鎮民在天穿日這天都會自發性響應花燈遊街，以火炬、大鼓陣、燈籠、化妝踩街熱鬧參與，「花燈迎天穿」便成新竹縣獨特的天穿日節慶盛事。

2023年花燈迎天穿預計2月10日隆重登場，聚集許多專業、社區及學校團隊用創意花燈遊街，為天穿日展現傳統及現代融合的色彩，各個團隊臥虎藏龍將使出渾身解數表演，讓整個新埔鎮熱鬧滾滾，展現花燈藝術之美及客家活力，打響「北天燈、南蜂炮、會移動的花燈在新埔」名號！歡迎全國民眾一起來感受不一樣的客家節慶文化。

寶山小西湖

沿著竹44縣道，來到距離竹科僅20分鐘車程的寶山鄉，位於油田村一處丘陵地旁的生態農塘，湖光景色清幽，農業生態原始，埤塘中央一座拱橋倒映湖面，媲美中國杭州西湖美景，因而獲得「台版小西湖」的美譽。

此處原先是農家蓄水的小池塘，後來藉著當地的農村再生計畫，轉型成結合生活、生產、生態的大農塘，所以又被稱為「三生農塘」。

當地生態豐富，常見台灣藍鵲、五色鳥、布穀鳥等，還能看見青蛙、松鼠的蹤跡。最美的莫過於位在埤塘中央的灰白色半月形拱橋，對稱圓孔倒映湖面，猶如山水畫般的美景，幾隻鴛鴦白鴨悠游划水，將平靜湖面畫出一道波紋，原本如鏡反射的半月型拱橋倒影，也隨之波動蕩漾，彷彿遺世獨立的小仙境。

賞完湖景，還可賞茶花，每年春夏交替之際，是寶山山茶花開的時節。茶花是新竹縣縣花，生性耐寒持久，樹姿優美，柔媚的花朵千變萬化、嬌豔可愛，可說是優雅的化身。

峨眉遊湖

峨眉湖的風光，除了透過環湖步道外，遊湖不失為一種好選擇。搭乘無汙染的綠能電動遊艇，來一趟環湖行程，航程大約30分鐘，沿途經過吊橋、湖中小島、候鳥生態區等景點，一覽峨眉湖之美。

五峰山上人家櫻花盛花美景。圖／新竹縣政府

每年3至4月是黃花風鈴木的花期，沿著峨眉環湖步道漫步能欣賞這黃澄澄的風鈴木花。黃花期結束後，緊接著登場的是4月初的油桐花，白色花朵從樹上落下時，就像是春天裡的浪漫雪花。

五峰賞櫻

位於五峰鄉的山上人家，有著各式櫻花樹沿著梯形茶園外圍種植，低矮的茶樹與瘦高的櫻花樹，層層疊疊向上延伸，當櫻花滿開時，就像為青翠大地鑲上粉嫩花環般清麗脫俗。

順著花徑往上走，能感受被深深淺淺的櫻花海簇擁著，映襯著蓊鬱山林，構築成天然風景畫。山櫻花的盛開期不長，每朵綻放約10天即凋謝，想欣賞一期一會的美景可要好好把握。

尖石金盞花

領航員：楊文科（新竹縣長） 春季是花樣繽紛的季節，新竹縣優越的地理環境優勢，各鄉鎮紛紛展現截然不同的花樣與花況，搭配景點人文風情與不同的走春方式，平凡中帶點竹縣風格的浪漫情調，今年春天，就來細遊竹縣，走春心花現。圖／新竹縣政府

被稱為「黃金香草部落」的尖石鄉那羅部落，種有約3公頃金盞花田，每年3月至5月是盛產期，金盞花有消炎、抗菌作用，花有豐富的礦物質磷和維生素C，並具有豐富的葉黃素可以明目、保護眼睛等作用。（新竹縣政府廣告）