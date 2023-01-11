國資圖獲社會教育貢獻獎 推廣全民閱讀創意無限

國資圖近年來堪稱是「得獎王」！連年獲獎不斷，繼2021年榮獲「教育部標竿圖書館獎」、館長劉仲成獲選為「經理人月刊第14屆100MVP 經理人」，2022年再獲教育部「社會教育貢獻獎」，團隊推動閱讀的創新發展及服務效能等成果，廣獲各界肯定。

國立公共資訊圖書館為首座國家級實體與數位合一的公共圖書館。館長劉仲成自2016年上任後，積極推動全民閱讀及「有心、用心、耐心、愛心、細心」等「五心級」服務，並以「幸福閱讀」、「建立品牌」、「智慧服務」及「公圖共榮」四大發展目標，營造優質閱讀空間及效能。

劉仲成表示，國資圖朝「類博物館化」發展，透過「同業合作、異業結盟」等創新策略，跳脫服務思維，透過大數據、人工智慧及物聯網等工具及技術，打造人性化、多元化、數位化及科技化的閱讀服務，要創造民眾於家庭、工作之外的幸福第三生活空間。

數位館藏科技服務全民共享 多元關懷善盡社會責任

國資圖自建「圓夢繪本資料庫」、「設計師之手」、「數位典藏服務網」等特色數位資源，全國首創手機借書、尋書APP科技服務，首創建置「智慧書架」，讓讀者預約自助取書快速省時。

2018年領先全國公圖首創建置「iLib Guider APP」服務，整合九大功能，「查導取借」（查書、導引、取書、借書）一條龍自助服務，全程無需館員或使用其他設備》，展現智慧圖書館嶄新體驗。

為推廣閱讀圖書資源全民共享，不受時間、空間、地域的限制，成立「數位資源推廣小組」深入社區、校園及偏鄉推廣數位資源，拉近城鄉距離， 2022年達近千萬人次使用率，推廣成效顯著。

此外，從2017年起以「公益心」出發，善盡圖書館社會責任」（LSR），積極推動送書到監獄、社福、醫院、企業及婦幼團體，以閱讀關懷多元族群，傳遞書香與希望。

推廣創意閱讀 跨界合作典範

國資圖與時俱進，持續以多元創意推廣閱讀，「臺灣閱讀節」及「世界閱讀日」等大型活動，原創多元饒富創意，民眾參與屢創佳績。

在與中國信託跨界合作舉辦的「閱讀全壘打」活動，迄今已7年，開創讀好書、贈球票的文武結盟新模式，足跡遍布全臺17縣市、119所圖書館及行動書車，逾91萬人次參與，書籍借閱量逾12萬本。

「閱讀全壘打」經導入「社會投資報酬率」（Social Return on Investments, SROI）方法學計算，每投入1元可創造8.99元社會價值，獲「國際社會價值協會」（Social Value International, SVI）認證之SROI報告書中，「教育類別」數值最高的專案。

國資圖獲「社會教育貢獻獎」，劉仲成館長特地北上領獎，再添一座獎。(圖／國立公共資訊圖書館)

善用自媒體創「館長書房菜」 YouTube推薦好書

國資圖於2019年創立「館長書房菜」YouTube頻道，定期推出主題影片，由館長劉仲成生動介紹推薦好書，總點閱率已近12萬次。。

「館長書房菜」在2020年進一步與國立交通大學「ewant育網」及行政院人事行政總處公務人力發展學院異業結盟，創新開辦數位學習課程，提供學員線上研習「館長書房菜」等精選影片，2年已累計2278人次選修。

「臺灣閱讀節」邁入第10年 閱讀絕配「茶香佐書香」

國資圖「臺灣閱讀節」活動連年展露創意好點子，2017年推出「閱讀拍賣會」、2018年「不閱不睡」、2019年「閱動悅精彩」、2020年「野來閱讀」、2021年「讀家食光」、2022年邁入第10年，結合「閱讀」與「品茶」，推出「閱讀絕配」。

「臺灣閱讀節－閱讀絕配」在2022年11月1日以「文青茶館」超前部署開張！「文青茶館」不賣茶，推出「茶」主題展，臺灣閱讀節在同年12月3日正式登場，規畫主題秀、結合茶器互動及創意調茶等表演，還有「好書調茶局」闖關活動、找茶市集及「茶職人講座」等精彩活動。

館長劉仲成說，「茶香佐書香」結合閱讀及品茗可說是「絕配」，鼓勵民眾沒事多讀書，長知識，透過茶文化書籍、講座及調茶教學等活動，展現閱讀的價值，從書中學習茶的知識與文化。

館長劉仲成和參與閱讀節活動小朋友合影。(圖／國立公共資訊圖書館)

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