五大園區領航 南投躍升產業新都

南投縣長林明溱，任內指示建設處規畫南投旺來產業園區、埔里產業微型園區、草屯手工藝產業園區、竹山竹藝產業園區及埔里福興農場溫泉園區；將南投縣從「觀光首都」邁向與在地產業緊密結合的「產業新都」。

五大園區開發面積約106公頃，全部完成後，預估將可吸引135家廠商，每年創造約112億元產值，增加約8600個就業機會。

其中，草屯手工藝產業園區開發完成後，預估可引進30家業者，創造約25億元年產值，並提供約1200個就業機會，帶動每周約3000人次的觀光人潮，帶動觀光及產業發展。

南投縣長林明溱，任內推動開發五大園區。(圖 ／南投縣政府建設處)

「草屯手工藝產業園區」擁有良好區位優勢，以中正路為聯外道路，往東約3公里可接交流道引道進入國道6號；往西約0.7公里為台3甲線，約5公里可銜接國道3號草屯交流道，交通便利。縣府透過公開甄選程序，由德昌營造股份有限公司擔任受託開發單位。

建設處處長李正偉指出，園區面積13.94公頃，可售地面積8.79公頃，公共設施占園區面積約35.7％，包括滯洪池，綠地及公園用地、服務中心、自來水、汙水處理設施等；預定引進產業包含木竹、金屬、食品等製造業及觀光工廠。

草屯手工藝產業園區，舉行動土典禮。(圖 ／南投縣政府建設處)

建設處表示，產業專用區土地以「標售」方式辦理，可進駐產業類別為木竹製品製造業、金屬製品製造業、食品製造業、批發業、專門設計業。欲了解土地銷售資訊，請電洽招商專線：（04）23019958，或南投縣政府建設處產業發展科（049）2222106轉1461廖先生。（南投縣政府建設處廣告）