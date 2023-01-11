嘉義市政府文化局農曆春節推出重量級特展陪大家過好節，有嘉義市立美術館展出「位移的凝視」，展覽6位重量級藝術家江寶珠、何明桂、李錦繡、陳哲、張義雄、侯俊明的作品；還有「嘉義市國際管樂節30周年特展」在嘉義市立博物館展出。

嘉義市立美術館「位移的凝視」

「位移的凝視」由策展人楊佳璇策展，展覽有3個子題包括「對影的物．人．景」、「移位的身體互視」和「生命的幻影交會」，期望以當前視角觀看作品，映射出不同時代下的反影，而6位藝術家與嘉義都有文化地域上的緊密關聯，各自有親情、師生與以藝會友的關係，衍生出交互性與差異性，作品呈現移位換意，反轉彼此的凝視。

市美館巧用展室空間及動線，1樓展示張義雄（1914-2016）及江寶珠（1917-2003）夫妻的作品，2樓展出陳哲（1937-）和侯俊明（1963-）以身體為對象主題創作，3樓展示同是嘉義人的女性創作者李錦繡（1953-2003）與何明桂（1978-），透過作品開展世代對話。

「對影的物．人．景」是張義雄與江寶珠的作品，張義雄出生於二戰前，流浪者般的人生經歷，「黑色」與「白色」時期的繪畫風格，顯現其藝術生命的面向；江寶珠曾跟隨張義雄於日本川端學校短暫習畫，間接開啟她的繪畫之路。

「移位的身體互視」從侯俊明與陳哲兩者以身體為表現對象的作品中，交錯出兩種時代與美術教育訓練背景的差異性，顯現對於身體兩種不同的創作思維與視角的觀點。

「生命的幻影交會」安排李錦繡與何明桂透過作品偶遇，進行跨世代、跨時空的對語；李錦繡具超現實無意識的黑色團塊系列，隱含著在大學畢業階段，對於人生、宗教、家庭的焦慮；何明桂的作品以前世、今生與命運的劇本構成。

嘉義市立博物館三樓交趾陶館展場。圖／嘉義市政府文化局

▲展出期間：

2022/11/05（六）～2023/02/05（日）

▲開放時間：

周二至周日9：00-17：00，

周一休館。

▲館址：

嘉義市西區廣寧街101號

吹奏城市的樂章2022嘉義市國際管樂節30周年特展

嘉義市國際管樂節讓嘉義人擁有幸福記憶，也讓世界看見嘉義，2022年是嘉義市國際管樂節邁向30周年，嘉義市立博物館特別展出「吹奏城市的樂章嘉義市國際管樂節30周年特展」。

展覽有7個單元，包括「嘉個好友吧！」、「愛上嘉管節的N種方法」、「穿越時空了解你」、「來自各地的管樂好朋友！」、「愛樂養成術大公開」、「管樂知識報你知」以及結尾「與管樂相愛吧！」。

經由7個展題，重新梳理出城市記憶、經典物件、精彩照片等史料文物，還有各種因嘉義市國際管樂節而發生的故事，藉由訪談，轉化成為文字、影像、影音，交錯於展場中，以設計裝置勾勒出30年來管樂節粉絲們的投入，共同吹奏出篇篇優美的城市樂章，並迎向30而立管樂節，期許嘉義市的管樂生聲不息。

▲展期：

2022/12/02（五）

2023/03/05（日）

▲展場：

嘉義市立博物館1樓特展廳

▲地址：

嘉義市東區忠孝路275-1號

▲開放時間：

周二至周日 上午9：00～

下午5：00（周一休館）

▲春節期間開放時間：

2023/1/21-1/23休館（除夕、初一及初二休館）、1/24（初三）起正常開館。

張義雄作品《室內》。圖／嘉義市政府文化局

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