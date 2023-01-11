在大鵬灣國家風景區 春節可以過得很有質感

如果你只想看看海放空，那就來青洲灣；如果想牽手散步遊艇港灣畔，那就來大鵬灣-濱灣碼頭；如果想離塵不離城，那可選擇租一台電輔單車探訪海上教堂、海之女神、鵬村濕地；如果你旅遊一定要搭配美食，那就一定得來屏東東港的大鵬灣國家風景區。

被東北季風遺忘的「青洲灣」

(圖／交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處提供)

屏東總是多5度的溫暖，在青洲灣東北季風吹不進，成為衝浪客冬季最愛的逐浪海域，甚至帶小孩來此玩沙戲水都還剛剛好，盥洗設備又完善。備有餐飲服務的「豐bar」隱身在木麻黃樹林與沙洲間，點杯咖啡坐望無邊際的台灣海峽與琉球山，旅人喝的是一種優雅，享受假期如果你只想看海放空，青洲灣絕對是首選。

原來遊艇都跟候鳥南遷泊靠在「大鵬灣」

映入眼簾的是人字成群結隊的冬候鳥與帆船，這是大鵬灣的冬季日常，有大武山屏障而不畏北風，且大鵬灣潟湖周邊布滿濕地、養殖魚塭，是候鳥南遷補充體力的重要糧倉，再則大鵬灣-濱灣碼頭備有48個泊位，成為遊艇帆船過冬還能繼續活耀的良港。港邊如海上巨蛋的濱灣之心，有街頭藝人在此分享樂曲歌藝，伴著微微的風，總覺得在這裡牽手散步很幸福。

最近很夯的大鵬灣海上教堂自帶流量密碼，是幾個月前新興的網美必訪景點，到此同時別忽略了在地達人更推薦的海之女神及無敵大景「大鵬灣夕照」！

綠色旅遊搭台灣好行

「大鵬灣琉球線」來大鵬灣

台灣好行「大鵬灣琉球線」是外地旅客前進大鵬灣、小琉球最方便的觀光公車路線，自高鐵左營站出發直達東琉線碼頭站僅需50分鐘左右，到大鵬灣遊客中心站約70分鐘，且每小時都有固定班車相當便利，沿線可轉乘小琉球交通船、東港啖海鮮、濱灣碼頭搭帆船、大鵬灣租單車通通輕而易舉，包含吃、喝、玩、樂每站各有特色。

抵大鵬灣遊客中心站，建議租一台電輔單車沿bike tour35多元自行車道探索，猶如揭開面紗更清楚欣賞大鵬灣之美，濕地、藝術裝置、潟湖、漁村、宗教文化一覽無遺，如果再穿越龍貓隧道，拐個彎，進入鵬村濕地，就能感受何謂「離塵不離城」。

(圖／交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處提供)

(交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處廣告)